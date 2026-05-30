MinAmbiente expidió decreto para fortalecer la protección ambiental de la Sabana de Bogotá

El Ministerio de Ambiente, a cargo de Irene Vélez, presentó el decreto 0545 del 29 de mayo de 2026, el cual tiene como propósito dar nuevas disposiciones para la protección ambiental de la Sabana de Bogotá.

Según el Ministerio de Ambiente, el decreto da cumplimiento al artículo 61 de la Ley 99 de 1993 que reconoce a la Sabana de Bogotá como un área de interés ecológico nacional. Las disposiciones deberán ser incorporadas por Bogotá y 31 municipios de la región en sus instrumentos de ordenamiento territorial.

El diagnóstico técnico que respaldó la decisión evidenció que el 78,6% del territorio presenta algún nivel de afectación en su integridad ecológica por actividades humanas.

Además, el 61% de las áreas protegidas registra un estado de conservación bajo o muy bajo, mientras que más de la mitad de la Sabana enfrenta presiones relacionadas con el uso y la disponibilidad del agua.

La normativa contempla cinco ejes principales

Las normativas de este decreto inician con conservación de la biodiversidad y adaptación al cambio climático, gestión integral del agua, protección del suelo, infraestructura sostenible y fortalecimiento de la gobernanza ambiental.

Entre las medidas se incluyen la formulación de planes para la protección de acuíferos, criterios ambientales para proyectos de expansión urbana y lineamientos para nuevas obras de infraestructura en la región.

Finalmente, el presidente Gustavo Petro, aseguró que esta medida busca proteger los ecosistemas estratégicos de la Sabana frente a los efectos de la expansión urbana y las presiones sobre el recurso hídrico.