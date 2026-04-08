🔴EN VIVO| Taxistas bloquean Avenida El Dorado: conozca cómo está el ingreso al Aeropuerto en Bogotá

Taxistas bloquean Avenida El Dorado: conozca cómo está el ingreso al Aeropuerto en Bogotá

Durante la tarde de este miércoles, 8 de abril, conductores de taxis han bloqueado la Avenida El Dorado. La movilización se ha dado exactamente sobre la Av. El Dorado con carrera 103, sentido occidente-oriente.

Los taxistas se han desplazado sobre la calzada mixta, generando afectación total de la vía. Las autoridades de tránsito ya están en el lugar para evitar la afectación a la movilidad en el sector.

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Durante la tarde, el servicio alimentador Aeropuerto ha tenido que suspender la operación. Asimismo la ruta dual K86 ha tenido que realizar retornos en el Portal El Dorado.

Debido a estas manifestaciones, las autoridades piden a los viajeros llegar con suficiente tiempo de anticipación para evitar que pierdan los vuelos en caso de que tengan que caminar sobre la Avenida El Dorado.

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