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08 abr 2026 Actualizado 22:54

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🔴EN VIVO| Taxistas bloquean Avenida El Dorado: conozca cómo está el ingreso al Aeropuerto en Bogotá

Se desplazan sobre la calzada mixta, generando afectación total de la vía.

Taxistas bloquean Avenida El Dorado: conozca cómo está el ingreso al Aeropuerto en Bogotá

Taxistas bloquean Avenida El Dorado: conozca cómo está el ingreso al Aeropuerto en Bogotá

Taxistas bloquean Avenida El Dorado: conozca cómo está el ingreso al Aeropuerto en Bogotá

Durante la tarde de este miércoles, 8 de abril, conductores de taxis han bloqueado la Avenida El Dorado. La movilización se ha dado exactamente sobre la Av. El Dorado con carrera 103, sentido occidente-oriente.

Los taxistas se han desplazado sobre la calzada mixta, generando afectación total de la vía. Las autoridades de tránsito ya están en el lugar para evitar la afectación a la movilidad en el sector.

Lea también: Pico y placa en Bogotá para abril 2026: Calendario de la restricción para particulares y taxis

Durante la tarde, el servicio alimentador Aeropuerto ha tenido que suspender la operación. Asimismo la ruta dual K86 ha tenido que realizar retornos en el Portal El Dorado.

Debido a estas manifestaciones, las autoridades piden a los viajeros llegar con suficiente tiempo de anticipación para evitar que pierdan los vuelos en caso de que tengan que caminar sobre la Avenida El Dorado.

EN VIVO | Movilidad tras manifestaciones de taxistas en Aeropuerto El Dorado

Hay nuevos mensajes

5:20 P.M. | Persiste el bloqueo de taxistas al ingreso del Aeropuerto El Dorado

5:00 P.M. | Paso habilitado sobre la calzada lenta, para el ingreso al aeropuerto.

4:12 P.M. | Taxistas inciaron movilización sobre la Av. El Dorado con carrera 103, sentido occidente-oriente.

Sebastián Herrera

Sebastián Herrera

Comunicador social - periodista. Máster en Periodismo Digital y de Datos de la Universidad Nebrija....

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