Precio del dólar en Colombia HOY jueves 9 de abril: BanRep reporta una nueva baja

Según expertos en Colombia, para calcular la tasa de cambio representativa del mercado (TRM), se hace un promedio de las tasas de las operaciones de compra y venta de la divisa estadounidense del día, llevando a cabo un cálculo representativo donde se ponderan las transacciones según su monto y realizando así un promedio simple.

El precio del dólar se publica entre las 5:30 y las 6:00 de la tarde, teniendo vigencia hasta el próximo día hábil, esto de la mano con el promedio de las operaciones de ese mismo día.

El Banco de la República señaló en su más reciente informe que el dólar en Colombia se cotiza en 3.640,63 pesos (COP) para este jueves 9 de abril de 2026.

Esta cotización representa otra ligera baja con respecto al precio del día de ayer, miércoles 8 de abril, cuando el precio se situó en los 3.678,19 pesos (COP).

La cotización del dólar en el país para el día de hoy bajo 37.56 pesos, lo significa un descenso del 2.02%.

También le puede interesar: ¿Qué se debe hacer si un inquilino no quiere abandonar un inmueble? MinJusticia explica

¿Cómo se cotiza el dólar en las principales ciudades de Colombia hoy, jueves 9 de abril?

Estos son los valores que se manejan hoy 9 de abril en algunas de las principales ciudades del país para los interesados en hacer transacciones en dólares durante la jornada. Son los siguientes:

Bogotá : 3,620 pesos por compra y 3,670 pesos por venta.

: 3,620 pesos por compra y 3,670 pesos por venta. Medellín : 3,550 pesos por compra y 3,700 pesos por venta.

: 3,550 pesos por compra y 3,700 pesos por venta. Cali : 3,600 pesos por compra y 3,760 pesos por venta.

: 3,600 pesos por compra y 3,760 pesos por venta. Cartagena : 3,750 pesos por compra y 3,980 pesos por venta.

: 3,750 pesos por compra y 3,980 pesos por venta. Cúcuta : 3,630 pesos por compra y 3,670 pesos por venta.

: 3,630 pesos por compra y 3,670 pesos por venta. Pereira: 3,730 pesos por compra y 3,800 pesos por venta.

También puede leer: Avanza la Mesada 14 para docentes pensionados: ¿en qué consiste el proyecto que aprobó la Cámara?

Evidenciando que las única ciudad del país que tuvo variación en el precio de compra y venta del dólar fue Bogotá y Medellín, con respecto al día de ayer, miércoles 8 de abril, donde Bogotá, Medellín y Cúcuta fueron las ciudades que tuvieron variaciones en la cotización de la divisa estadounidense dentro del mercado nacional.

Expertos mencionan que los valores promediados diariamente para las casas de cambio pueden tener variaciones en el tiempo y por ciudad o barrio.

Lea aquí: Paro nacional 9 de abril: ¿Qué vías estarán bloqueadas? Horario y puntos de concentración

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: