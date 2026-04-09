Plan de recuperación ambiental costaría más de $270.000 millones tras inundaciones en Córdoba

Montería

La Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CAR -CVS) presentó una hoja de ruta de cinco estrategias para la recuperación ambiental del departamento de Córdoba, luego de las fuertes lluvias atípicas registradas en febrero de 2026 que dejaron 150.000 hectáreas inundadas, 8 ecosistemas estratégicos ambientales afectados y pérdidas de biodiversidad en fauna y flora.

Según la autoridad ambiental, el plan habría sido el resultado de un riguroso diagnóstico técnico que permitiría cuantificar lo que costaría restaurar los ecosistemas cordobeses: $277.509.800.000.

Hoja de ruta:

“La primera gran apuesta es recuperar los bosques y coberturas vegetales que el agua arrasó. La CVS plantea restaurar 10.000 hectáreas de bosque húmedo tropical y seco tropical en las cuencas del Sinú, San Jorge y Canalete, reforestar 1.300 hectáreas protectoras en municipios como Montelíbano, Puerto Escondido, Santa Cruz de Lorica, Moñitos, San Bernardo del Viento y Canalete, y rehabilitar 279 hectáreas de bosque de galería a lo largo de los tres ríos principales del departamento. Ejecutar esta estrategia de restauración de ecosistemas estratégicos requeriría $94.947.800.000”, explicó la CAR – CVS.

Segundo planteamiento: salvar la fauna

“En paralelo, la entidad propone salvar la fauna que quedó atrapada, desplazada o diezmada por las inundaciones. El plan contempla programas de rehabilitación de hábitat y conservación para reptiles como hicoteas, babillas e iguanas; mamíferos como manatíes, nutrias, chigüiros, pumas y tigrillos; y aves como el chavarrí, las garzas y los pisingos. A ello se sumaría la producción de 27 millones de alevinos anuales para repoblar las ciénagas con especies ícticas nativas. Recuperar la biodiversidad de Córdoba demandaría $10.692.000.000”, precisó.

Tercer frente de acción: intervención de cuencas

“El tercer frente de acción es el que más recursos exigiría, y también el más urgente para prevenir futuros desastres: la rehabilitación de la red hídrica del Departamento. La CVS propone intervenir 80 kilómetros de drenajes dobles en la cuenca del Sinú —desde Tierralta hasta San Bernardo del Viento—, 40 kilómetros en la cuenca del San Jorge —desde Puerto Libertador hasta Pueblo Nuevo— y 15 kilómetros en el río Canalete. Esta estrategia, directamente orientada a la gestión del riesgo de desastres, representaría la inversión más alta del plan con $124.470.000.000”, explicó.

Cuarta estrategia: estudios hidráulicos

“La cuarta estrategia apunta a que Córdoba cuente con información integral y holística de sus tres cuencas principales. Financiando así; estudios hidráulicos, hidrológicos y sedimentológicos. Articulando esto con un Centro de Pronóstico y Monitoreo Climático Departamental en alianza con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Esta estrategia ascendería a $46.500.000.000”, agregó.

Quinta estrategia: recuperación de negocios verdes

Finalmente, el plan reconoce que “la emergencia no solo dañó ecosistemas sino también economías. Se propone la recuperación de 45 negocios verdes afectados por las lluvias, iniciativas comunitarias identificadas mediante visitas técnicas del Plan de Negocios Verdes Departamental. Esta estrategia de recuperación eco social cerraría el plan con una inversión estimada de $900.000.000”.

Según la CVS, el conjunto de estrategias se sustentaría en documentos técnicos de la Corporación, la Universidad de Córdoba, el INVEMAR, el Ministerio de Agricultura y Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y se articularía con el Decreto de Emergencia Económica, Social y Ecológica, que “habilitaría a la entidad para gestionar recursos extraordinarios ante el Gobierno Nacional, organismos de cooperación internacional y el sector privado”.

“Córdoba tiene la capacidad técnica, el conocimiento del territorio y ahora la claridad estratégica para recuperarse. Este plan es la hoja de ruta que necesitamos para presentar ante el Gobierno Nacional, los organismos de cooperación internacional y el sector privado. La naturaleza de Córdoba merece y puede recuperarse“, concluyó Orlando Medina.