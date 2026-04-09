Cormagdalena presentará proyecto de ley para crear Agencia Nacional de los Ríos

El director de Cormagdalena, Álvaro Redondo, anunció que la entidad avanza en la estructuración de un proyecto de ley que será presentado al próximo gobierno nacional, con el objetivo de crear la Agencia Nacional de los Ríos y ampliar el alcance institucional sobre las principales cuencas del país.

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“Estamos haciendo los ajustes para poder presentar ese proyecto de ley. Además queremos presentarlo ya muy avanzado, que ya la discusión sea más de pronto política que técnica, pero yo creo que va por muy buen camino”, afirmó.

Alcance de la nueva agencia

Según el director, la iniciativa busca que la futura entidad tenga cobertura sobre los ríos más importantes del país, tanto los que desembocan en el mar Caribe como en el Pacífico. “La Agencia Nacional de los Ríos tiene que apostarle a los cinco ríos más importantes que tiene nuestro país, incluyendo la cuenca del Magdalena”, explicó.

De acuerdo con Redondo, la propuesta contempla una expansión significativa del ámbito territorial de acción, pasando de una jurisdicción de 13 departamentos a 22, y de 130 municipios a más de 725 que harían parte de la gestión de estos sistemas fluviales estratégicos.

Presupuesto en estudio

El director precisó que aún no se ha definido el monto del presupuesto que requeriría la nueva agencia, ya que los análisis técnicos continúan en curso.

“Esos temas de presupuesto todavía no los tenemos articulados y hacen parte de esos estudios que estamos haciendo”, indicó.