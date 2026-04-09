“Es un problema interno”: Secretaría de Agua potable sobre emergencia en la Uniatlántico

Instalaciones de la sede norte de la Universidad del Atlántico. Foto: Uniatlántico.

Han pasado cuatro días desde que la Universidad del Atlántico recomendó a su comunidad académica abstenerse de consumir agua de grifos y fuentes para beber o preparar alimentos, tras detectar fallas en la calidad del líquido. La medida ha afectado a cerca de 24 mil estudiantes.

Según informó la institución, en un monitoreo técnico reciente “se identificaron niveles bajos de desinfección en la red interna, asociados al sistema de almacenamiento y distribución”.

La universidad aseguró que ya adelanta trabajos de limpieza, desinfección y ajuste del sistema de cloración, junto con nuevos monitoreos para verificar la calidad del agua. Asimismo, indicó que está en marcha un proceso de mantenimiento de tanques y redes de conducción bajo estándares normativos.

“Es un problema interno de la universidad”

La secretaria de Agua Potable y Saneamiento Básico, Lady Ospina, explicó que el agua que llega a la Universidad del Atlántico es la misma que abastece a los hogares de Barranquilla y que no presenta alteraciones en su calidad.

“Ese es un problema interno de la universidad. El agua que llega a la institución está conectada al servicio de acueducto de Barranquilla”, afirmó la funcionaria.

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Ospina reiteró que el líquido distribuido en la ciudad cumple con las condiciones de potabilidad y señaló que la situación estaría relacionada con fallas en el mantenimiento y operación de la red interna del campus.

“La misma que llega a las viviendas en Barranquilla es la que llega a la universidad. Todo indica que hay un problema interno que le corresponde atender a la institución”, precisó.

Líder estudiantil denuncia falta de mantenimiento

Por su parte, el líder estudiantil Javier Hernández aseguró que las fallas en el suministro no son recientes y que desde hace meses se vienen presentando problemas, los cuales atribuye a la falta de mantenimiento de los tanques tras la finalización de un contrato.

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Según el vocero, actualmente hay interrupciones en el servicio, lo que ha dejado sin agua baños y puntos de consumo dentro del campus. Como medida temporal, la universidad inició la entrega de botellas de agua desde el pasado martes, aunque los estudiantes consideran que esto no resuelve el problema de fondo.

“El agua que estaban consumiendo los estudiantes no era potable y aun así se utilizaba. No sabemos qué afectaciones a la salud pudo haber generado. Aunque dicen que están tomando medidas, los estudiantes estamos inconformes con la actual administración”, sostuvo Hernández.

Hasta el momento, la universidad no ha entregado detalles sobre el avance del proceso de desinfección. Tampoco se ha obtenido respuesta del rector Rafael Castillo, pese a los llamados que le ha hecho Caracol Radio.