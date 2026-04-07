¿Cómo renovar un crédito con el ICETEX? Paso a paso y fechas extemporáneas en abril 2026

Imagen de referencia de estudiante y sede del ICETEX. Fotos: Getty Images / (Colprensa - Sofía Toscano)

El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX) realizó un nuevo llamado a todos los estudiantes para que renueven su crédito de una manera fácil y online, sin necesidad de hacer extensas filas o largos desplazamientos.

Le puede interesar: ICETEX anuncia becas internacionales del 100 % y virtuales: fecha límite y programas disponibles

Para este fin, el ICETEX tiene previsto el plazo máximo de renovación de becas para el viernes 10 de abril. Sin embargo, abrió nuevas fechas extemporáneas para hacerlo.

¿Cuáles son las fechas extemporáneas para renovar crédito con ICETEX?

Según lo anunció la entidad en su portal web, se abre una nueva oportunidad para renovar el crédito a partir del 10 de abril al viernes 24 de abril de 2026.

Vea aquí: ¿Quiere estudiar sismología y geología?: ICETEX abrió becas del 100% junto a la Universidad de Chile

IMPORTANTE: esta nueva ‘ventana’ de renovación de créditos solo estará disponible para las personas que, por lo menos, actualizaron sus datos hasta el 10 de abril.

Sin este proceso de renovación de crédito, no recibirá el giro del ICETEX para el segundo semestre de 2026. Incluso, si no se renueva durante dos periodos (1 año), la entidad lo dará por terminado.

¿Cómo renovar el crédito con el ICETEX?

Debe ingresar a la página del ICETEX → https://web.icetex.gov.co/portal Ingrese al módulo ‘Créditos y luego ‘Gestión de Crédito’. Haga clic en ‘Renovación de crédito’. Ingrese a la oficina virtual con su usuario y contraseña. Si es la primera vez, debe registrarse para obtener su clave. Tras esto, recibirá en su correo electrónico un enlace de confirmación para finalizar el registro de la información. (Actualización de datos).

Lea aquí: Créditos Icetex: Requisitos para acceder a las condonaciones parciales

¿Cómo actualizar los datos en el ICETEX?

La actualización de sus datos es fundamental para renovar el crédito con el ICETEX. Le pedirán dirección, teléfono, ocupación y finanzas personales.

Descargue el formulario.

Revise si su universidad o institución educativa tiene convenio con el ICETEX.

Requisitos para renovar crédito con el ICETEX