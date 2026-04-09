Federico Gutiérrez pide protección para testigos en casos de corrupción de alcaldía Quintero

Medellín, Antioquia

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, pidió a la Fiscalía, la Policía y la Unidad Nacional de Protección adoptar medidas de seguridad para las personas que están colaborando con la justicia en los procesos por presunta corrupción en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) durante la administración del exalcalde Daniel Quintero Calle.

El mandatario aseguró que varios de los implicados en estos casos han comenzado a aportar información dentro de matrices de colaboración con la Fiscalía, lo que ha derivado en principios de oportunidad y acuerdos judiciales.

“Le pido a la Policía, a la Fiscalía y a todas las instancias que protejan a esas personas que hoy son testigos de la Fiscalía; a proteger y cuidar a quienes están contando la verdad”, señaló el alcalde.

Principios de oportunidad y acuerdos

De acuerdo con lo conocido en las audiencias judiciales, dos de los implicados ya tienen principio de oportunidad acordado con la Fiscalía: Misael Alberto Cadavid Jaramillo y Laura María Mejía Higuita.

Otros dos procesados, María Yaneth Rúa García y Elkin González, se encuentran en proceso de consolidación de ese principio de oportunidad, mientras avanzan las matrices de colaboración con el ente investigador.

En otro caso, Juan Alberto Cardona Henao, contador del Cuerpo de Bomberos de Itagüí, estaría buscando un preacuerdo con la Fiscalía para una sentencia anticipada.

Procesos por presunta corrupción

Las investigaciones se relacionan con presuntas irregularidades en contratos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, durante la dirección de Juan David Palacio Cardona, quien también está imputado dentro de estos procesos.

Según la Fiscalía, los hechos investigados están vinculados con contratos suscritos entre 2020 y 2021, algunos de ellos relacionados con el Cuerpo de Bomberos de Itagüí.

Declaraciones que comprometerían a exfuncionarios

Según fuentes cercanas al proceso, las declaraciones y matrices de colaboración de estas personas estarían dirigidas principalmente a esclarecer responsabilidades dentro de la dirección del Área Metropolitana del Valle de Aburrá durante la administración anterior.

En particular, las versiones entregadas ante la Fiscalía harían referencia a presuntas decisiones y actuaciones de Juan David Palacio Cardona, quien fue director del AMVA entre 2020 y 2023 y hoy se encuentra imputado dentro de uno de los procesos.

También se busca establecer responsabilidades en torno a exfuncionarias del Área Metropolitana como Ana María Roldán Ortiz y Diana María Montoya Velilla, quienes ejercieron como subdirectoras ambientales y habrían tenido participación en los procesos contractuales investigados.

Más de 55 imputados

El alcalde señaló que, con los avances judiciales, ya hay más de 55 personas imputadas en distintos procesos por presuntos hechos de corrupción en entidades del Distrito y del Área Metropolitana.

Además, indicó que las declaraciones de los implicados que están colaborando con la justicia podrían permitir establecer cómo operaba el esquema investigado y quiénes serían los principales responsables.

Gutiérrez insistió en que el proceso debe garantizar la verdad y pidió que se brinden condiciones de seguridad para quienes entregan información a las autoridades.