Son 5 los implicados en casos del AMVA, en alcaldía Quintero, que están colaborando con la justicia

Medellín, Antioquia

Cinco personas imputadas en procesos por presuntos hechos de corrupción en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) durante la administración del exdirector Juan David Palacio Cardona están colaborando con la justicia mediante principios de oportunidad o preacuerdos, según se conoció en audiencia realizada el 8 de abril de 2026.

De acuerdo con lo expuesto en la diligencia judicial, más información obtenida por Caracol Radio, dos de los implicados ya tienen principio de oportunidad aprobado, otros dos se encuentran en trámite y uno más busca un preacuerdo para una sentencia anticipada.

Principios de oportunidad y colaboración

Entre quienes ya obtuvieron el beneficio está Misael Alberto Cadavid Jaramillo, exdirector del Cuerpo de Bomberos de Itagüí, a quien se le concedió una suspensión con posible renuncia a la persecución penal, lo que permitió su salida del centro carcelario en el que se encontraba recluido, desde finales del año pasado.

También solicitó acogerse a un principio de oportunidad María Yaneth Rúa García, funcionaria vinculada al proceso y quien actualmente permanece privada de la libertad.

Otro de los implicados que tramita este mecanismo es Elkin González, mientras que Juan Alberto Cardona Henao, contador del Cuerpo de Bomberos de Itagüí, buscaría un preacuerdo con la Fiscalía para una sentencia anticipada.

Según se explicó en la audiencia, aunque los hechos investigados están relacionados con los mismos contratos, las investigaciones avanzan en dos procesos penales distintos, uno de los cuales podría cerrarse si se consolidan los principios de oportunidad de los implicados. La otra persona con principio de oportunidad es Laura María Mejía Higuita, quien está imputada en otro proceso pero quien entregó información, que ya fue revelada por la Fiscalía en las audiencias del caso Bomberos Itagüí - AMVA.

Investigación por contratos en el AMVA

Las investigaciones se centran en presuntas irregularidades en contratos celebrados entre 2020 y 2021, durante la dirección del Área Metropolitana del Valle de Aburrá de Juan David Palacio Cardona, quien fue funcionario cercano al exalcalde de Medellín Daniel Quintero Calle.

La Fiscalía sostiene que varios contratos, que superarían los $18.656 millones, se habrían tramitado mediante contratación directa bajo la figura de apoyo a la gestión, pese a incluir actividades y suministros que no corresponderían a esa modalidad.

Según el ente acusador, el esquema investigado habría permitido el desvío de al menos $2.481 millones que debían destinarse a gestión del riesgo y atención de emergencias en el Área Metropolitana; estos dineros habrían sido direccionados por gestión de Miguel Andrés Quintero Calle, el hermano del exalcalde.

Otros implicados en el proceso

Además de Palacio Cardona, la Fiscalía también vinculó al proceso a Ana María Roldán Ortiz, quien fue subdirectora ambiental del AMVA entre 2020 y 2021, y a Diana María Montoya Velilla, quien ocupó ese mismo cargo posteriormente y actuó como ordenadora del gasto.

En total, 55 personas han sido vinculadas a investigaciones por presuntos hechos de corrupción durante la administración distrital anterior, en distintos procesos judiciales.

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