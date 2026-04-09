Asesinan a recluso dentro de la Penitenciaría El Bosque en Barranquilla: habría sido por venganza

En la cárcel El Bosque se encuentra recluido alias "Happy". / Colprensa, Archivo

En la tarde de este miércoles, 8 de abril fue asesinado al interior de la Penitenciaría El Bosque un recluso identificado como Omar Acuña Machado, de 27 años.

Según el reporte policial, el hombre recibió múltiples lesiones con objetos cortopunzantes y contundente al interior de la celda 1, ubicado en el pasillo 5 del pabellón 10.

“El motivo del ataque estaría asociado a la venganza por el homicidio de la hermana del agresor, en el cual la víctima habría tenido participación hace aproximadamente diez años”, indicó la Policía.

La Policía, indicó que el victimario responde al nombre de Francisco Palacio Méndez y registra 5 anotaciones judiciales por los delitos de porte ilegal de armas de fuego, fuga de presos y actualmente cumplía condena por el delito de homicidio y concierto para delinquir.

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¿Quién era Omar Acuña Machado?

Omar Acuña Machado había sido capturado en julio del 2025 en el corregimiento de San José de Saco, en el municipio de Juan de Acosta. Era buscado por los delitos de homicidio, concierto para delinquir y fabricación tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.

Asimismo, era señalado de ser presunto sicario de la subestructura Carlos Daniel Fulaye Vargas, del Clan del Golfo