Ejército destruyó centro de producción de cocaína perteneciente al ELN en el Cesar. (Foto: cortesía Ejército Nacional)

El Ejército Nacional a través del Plan Ayacucho Plus, ubicó y destruyó un laboratorio para el procesamiento de pasta base de coca en la vereda San Pablo, municipio de La Gloria, departamento del Cesar.

Lea también: Este es el organigrama de la estructura criminal de ‘Marlon’, señalado de atentados en Cauca

La operación la realizarón tropas de la Décima Brigada, en coordinación con la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional.

Ampliar Cerrar

En el lugar fueron halladas dos estructuras donde se almacenaban:

3.000 kg de clorhidrato de cocaína

kg de clorhidrato de cocaína 5.371 galones de cocaína en suspensión

galones de cocaína en suspensión 9.322 galones de insumos líquidos

galones de insumos líquidos 1.550 kg de insumos sólidos

Le puede interesar: Orden público golpea el comercio en Riohacha: pérdidas superan los $35.000 millones

Según las autoridades con estos insumos tenían la capacidad de producir cerca de una tonelada semanal de este alcaloide. Asimismo, con el resultado de la operación se dio una afectación superior a los 23.100 millones de pesos, al grupo del ELN.