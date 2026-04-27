Durante 34 horas no habrá agua en Kennedy, Engativá y parte de Usaquén: estos son los barrios

Este miércoles, 29 de abril, cientos de barrios en Kennedy, Engativá y Usaquén no tendrán agua durante 34 horas, debido a que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) instalará una gigantesca válvula antisísmica que se activará en caso de movimientos telúricos, con el fin de evitar daños en las conducciones de agua.

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La válvula es de 1,5 metros de diámetro y se ubicará en el tanque de Santa Ana, en Usaquén, uno de los más importantes centros de distribución del agua proveniente del Sistema Chingaza. El suministro de agua se restablecerá en el transcurso de la madrugada y durante la mañana del viernes 1º. de Mayo.

“Estos trabajos forman parte de la actualización del sistema de protección ante eventos sísmicos en los túneles que transportan agua tratada en la Planta de tratamiento de agua potable Francisco Wiesner hacia la ciudad de Bogotá”, explicó la EAAB a través de un comunicado.

Los cortes de agua se realizarán en los siguientes barrios

Usaquén: Barrancas Oriental, Barrancas Oriental Rural, Bosque de Pinos, Bosque de Pinos I, Bosque de Pinos III, Buenavista, Ginebra, Ginebra II, Horizontes del Norte, La Cita, La Estrellita, La Estrellita I, La Estrellita III, Las Delicias del Carmen II Sector, Mirador del Norte, Páramo Urbano I, San Gabriel Norte, San Gabriel Norte II, Santa Ana, Santa Cecilia Puente Norte, Segundo Contador, Tibabita I, Tibabita Rural I y Usaquén.

Engativá: Aeropuerto El Dorado, Alamos, Autopista Medellín, Bochica, Bochica II, Bolivia, Bosques de Mariana, Bolivia Oriental, Boyacá, Centro Engativá II, Ciudad Bachue, Ciudad Bachue I Etapa, Ciudad Bachue II, Ciudadela Colsubsidio, El Cedro, El Cedro Oriental, El Cedro I, El Cortijo, El Dorado, El Dorado Industrial, El Dorado Rural, El Encanto, El Gaco, El Madrigal, El Minuto de Dios, El Muelle, El Pantano, El Real, Engativá El Dorado, Engativá Zona Urbana, Florencia, Florida Blanca, Garcés Navas, Garcés Navas Oriental, Garcés Navas Sur, Gran Granada, La Faena, La Granja, La Riviera, La Serena, La Soledad Norte, Las Navetas, Los Alamos, Alamos Norte, Los Angeles, Los Cerezos, Luis Carlos Galán, Marandú, Normandia Occidental, Paris, Paris Gaitán, Primavera, Pueblo Viejo, Puerta de Teja, Quirigua I, Quirigua II, Quirigua Oriental, Sabana del Dorado, San Antonio Engativá, San Antonio Urbano, San Ignacio, San José de Fontibón, Santa Cecilia, Santa Helenita, Santa María, Tabora, Villa Amalia, Villa del Mar, Villa Gladys, Villa Luz, Villa Sagrario, Villas de Alcalá, Villas de Granada, Villas de Granada I y Zona Industrial de Cota, Bellavista Occidental, Bonanza, Bosque Popular, El Laurel, Jardín Botánico, La Cabana, La Estrada, La Estradita, Las Ferias, Las Ferias Occidental, Normandía, Palo Blanco y San Joaquín.

Kennedy: Bavaria, Calandaima, Campo Hermoso, Casablanca Sur, Casablanca, Castila, Catalina, Catalina II, Chucua La Vaca I, Chucua La Vaca II, Chucua La Vaca III, Ciudad de Cali, Ciudad Kennedy, Ciudad Kennedy Central, Ciudad Kennedy Norte, Ciudad Kennedy Occidental, Ciudad Kennedy Oriental, Ciudad Kennedy Sur, Ciudad Techo II, Class, Corabastos, Dindalito I, Dindalito II, Dindalito III, El Carmelo, El Jazmín, El Jazmín Rural, El Paraíso Kennedy, El Paraíso Bosa, El Rubí, El Tintal III, El Tintal IV, El Vergel Oriental, Galán, Galán Rural, Gran Britalia, Gran Britalia I, Jacqueline, Jorge Uribe Botero, La Cecilia, La Magdalena, La Magdalena I, La Magdalena Rural, La Pampa, La Paz Bosa, Las Acacías, Las Acacías Rural, Las Dos Avenidas, Llano Grande, Los Almendros, Mandalay, María Paz, Nuevo Techo, Osorio II, Osorio III, Osorio IV, Pastrana, Patio Bonito, Patio Bonito II, Pio XII, Provivienda Occidental, Provivienda Occidental II, Roma, Saucedal, Tairona, Techo, Timiza, Timiza A, Timiza B, Timiza C, Tintala, Tintalito, Tocarema, Valladolid, Vereda el Tintal Rural, Vereda El Tintal Urbano, Vergel Occidental, Villa Alsacia II, Villa Nelly III Sector y Visión de Oriente.

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Es importante mencionar que la EAAB ha informado que tendrá disponibilidad de carrotanques a través de la Acuaalínea 116. “Se priorizará al sector institucional como puestos de salud, hogares geriátricos, fundaciones, comedores comunitarios, hogares de bienestar familiar y otros puntos del sector”, dice la entidad.