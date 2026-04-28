Capturan a ‘Mi Pez’, señalado como uno de los responsables de atentados en Cauca y Valle

Fue capturado ‘Mi Pez’, cabecilla de disidencias: señalado de escalada terrorista en Cauca y Valle

Fue capturado alias ‘David’ o ‘Mi Pez’, señalado jefe de la estructura Dagoberto Ramos, una de las principales organizaciones armadas del Bloque Occidental Jacobo Arenas, facción criminal vinculada a atentados en Cauca y Valle del Cauca, además de ataques sobre la vía Panamericana.

Según información conocida por Caracol Radio, alias ‘Mi Pez’ asumió la comandancia de ese frente tras la muerte de Wílmar Pazú Rivera, alias ‘Cholinga’, registrada el pasado 10 de junio.

De acuerdo con los reportes de inteligencia, tendría una trayectoria de 20 años dentro de la organización, donde habría ocupado cargos como cabecilla de escuadra, guerrilla, compañía, columna y frente, consolidándose como uno de los hombres de confianza dentro de esa estructura.

Además, registra procesos judiciales por homicidio, concierto para delinquir agravado con fines de terrorismo y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Pieza del organigrama revelado por Caracol Radio

Caracol Radio conoció previamente el organigrama interno del Bloque Occidental Jacobo Arenas, estructura criminal que estaría bajo el mando de Iván Jacobo Idrobo Arredondo, alias ‘Marlon Arenas’, hombre señalado por organismos de inteligencia como uno de los principales articuladores de ataques terroristas en Cauca, Valle del Cauca y Nariño.

En ese documento, alias ‘Marlon Arenas’ aparece subordinado directamente a Néstor Gregorio Vera Fernández, alias ‘Iván Mordisco’, máximo jefe de esa facción armada, y junto a Jaime Aguilar Ramírez, alias ‘Viejo Dionisio Rayo’, integrante del denominado Estado Mayor.

Debajo de esa línea de mando figuran cinco estructuras regionales con capacidad armada y financiera:

Estructura Jaime Martínez: señalada de atentados con explosivos en Cali, Jamundí y la zona montañosa del norte del Cauca.

señalada de atentados con explosivos en Cali, Jamundí y la zona montañosa del norte del Cauca. Estructura Dagoberto Ramos: con fuerte presencia en Cauca, vinculada a hostigamientos, instalación de explosivos y ataques sobre la vía Panamericana.

con fuerte presencia en Cauca, vinculada a hostigamientos, instalación de explosivos y ataques sobre la vía Panamericana. Estructura Jhonier Toro Arenas: con injerencia en corredores estratégicos del suroccidente.

con injerencia en corredores estratégicos del suroccidente. Estructura Carlos Patiño: con dominio criminal en el Cañón del Micay.

con dominio criminal en el Cañón del Micay. Estructura Franco Benavides: con presencia armada en Nariño.

Golpe estratégico

La captura de alias ‘Mi Pez’ impacta directamente a la Dagoberto Ramos, considerada una de las estructuras con mayor capacidad ofensiva dentro del bloque de ‘Marlon Arenas’, especialmente por su accionar en Cauca y los constantes ataques contra la movilidad sobre la Panamericana.

Las autoridades consideran que este resultado debilita la cadena de mando de una organización señalada de sembrar terror en el suroccidente colombiano.