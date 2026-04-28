Este es el perfil criminal de ‘Mi Pez’ capturado tras escalada terrorista en Cauca y Valle

Las autoridades capturaron a Alex Vitonco Andela, alias ‘David’ o ‘Mi Pez’, señalado cabecilla principal de la estructura Dagoberto Ramos Ortiz, una de las organizaciones armadas con mayor capacidad violenta en el norte del Cauca y pieza del Bloque Occidental Jacobo Arenas, red criminal vinculada a atentados en el suroccidente del país.

Según el perfil conocido por Caracol Radio, alias ‘Mi Pez’ tendría cerca de 20 años dentro de esa organización ilegal, donde habría ascendido como guerrillero raso, cabecilla de escuadra, cabecilla de guerrilla, cabecilla de compañía, cabecilla de columna y finalmente jefe de frente.

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En su contra figura una orden de captura y procesos por homicidio, concierto para delinquir agravado con fines de terrorismo y concierto para delinquir agravado con fines de narcotráfico, de acuerdo con registros judiciales citados en el documento.

Señalado de una larga cadena criminal

Las autoridades lo relacionan con varios hechos violentos ocurridos en Cauca y Valle del Cauca:

El asesinato en 2019 de la entonces candidata a la Alcaldía de Suárez, Karina García, en zona rural del Cauca.

Homicidios de exintegrantes de las Farc y líderes sociales en Suárez, Buenos Aires y Santander de Quilichao.

Ataques simultáneos contra unidades militares y estaciones de Policía en 2020.

El desplazamiento forzado de 85 familias afrocolombianas en 2021.

Asesinatos múltiples de líderes sociales en 2022.

Ataques con explosivos y drones en 2025 y 2026

También es señalado de coordinar acciones terroristas recientes como:

Activación de una motocicleta cargada con explosivos en la estación de Policía de Suárez en 2025.

Al menos seis ataques con drones acondicionados con explosivos contra tropas en Corinto, Cauca, durante 2026.

Ataques con cilindros explosivos en Cali.

Instalación de explosivos y atentados sobre la vía Panamericana.

Ficha del organigrama de ‘Marlon Arenas’

Caracol Radio reveló previamente el organigrama del Bloque Occidental Jacobo Arenas, estructura criminal que estaría bajo el mando de alias ‘Marlon Arenas’, subordinado a ‘Iván Mordisco’. Dentro de esa red, la Dagoberto Ramosaparece como una de las estructuras regionales más fuertes, con presencia en Cauca y señalada de múltiples ataques armados.

La captura de alias ‘Mi Pez’ representa un golpe contra una de las células más agresivas de esa organización ilegal en el corredor estratégico del suroccidente colombiano.