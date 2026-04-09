Dramática persecución, Policía capturó a hombre por robo de vehículo: el hombre tenía antecedentes

La Policía Metropolitana de Bogotá en la localidad de Rafael Uribe Uribe capturó a un hombre señalado de robar un vehículo en un atraco.

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Según los uniformados, los hechos ocurrieron en el barrio Abraham Lincoln, luego de una alerta emitida por la central de radio sobre el robo de un vehículo.

Las autoridades activaron un “Plan Candado” y de esta manera se logró ubicar el vehículo en la carrera 10 con Calle 52 sur.

Durante el procedimiento el hombre bajo del vehículo en movimiento; este chocó en reversa contra una vivienda. El delincuente intentó huir, pero fue capturado metros más delante por la Policía.

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El vehículo fue recuperado y puesto a disposición de las autoridades, mientras el capturado fue trasladado a un centro asistencial para una valoración médica, además, de quedar a la disposición de la Fiscalía General de la Nación. El hombre de 20 años ya tenía antecedentes por el mismo delito.