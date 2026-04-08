Capturan a alias ‘Mison’, líder de ‘Los Maracuchos’, que operaba en Bogotá y Ecuador

En un operativo internacional, la Policía Nacional confirmó la captura de Luis Rolando Osorio Arévalo, conocido como alias ‘Mison’ o ‘El Viejo’, uno de los principales líderes criminales con injerencia en Bogotá.

Alias ‘Mison’ es señalado de delitos graves como homicidio agravado, concierto para delinquir, tráfico de armas y comercialización de estupefacientes. De acuerdo con las investigaciones, lideró durante más de 10 años actividades ilegales en localidades como Kennedy, Santa Fe y Los Mártires.

Uno de los aspectos más relevantes del caso es que este delincuente habría facilitado la llegada del grupo criminal internacional Tren de Aragua a Bogotá en 2018. Desde entonces, esta organización empezó a operar en sectores como Patio Bonito y en establecimientos nocturnos, donde se realizaban actividades ilegales como el expendio de droga y el control de economías informales.

Las autoridades también establecieron que alias ‘Mison’ manejaba una red criminal que generaba ingresos cercanos a los 2.000 millones de pesos mensuales, dinero que provenía de negocios ilícitos que, en muchos casos, funcionaban bajo fachadas legales como gastrobares, discotecas y otros establecimientos comerciales.

¿Cómo fue el operativo?

La detención se llevó a cabo el 21 de febrero de 2026 en Ecuador, gracias a un trabajo coordinado entre autoridades de ambos países, incluyendo la Dirección de Inteligencia de Ecuador y Migración Colombia. Tras su captura, fue trasladado al Puente Internacional de Rumichaca y puesto a disposición de la justicia colombiana, donde un juez ordenó su reclusión en un centro carcelario.

Años atrás, en 2021, ordenó el asesinato de un allegado a alias “Niño Guerrero”, cabecilla del Tren de Aragua, generando una división interna dentro de los dos grupos delincuenciales y posteriormente, en 2024, tras una operación policial denominada ‘Maracuchos II’, el cabecilla huyó del país y se ocultó inicialmente en Putumayo.

Después de ello, se trasladó a Ecuador, donde continuó coordinando actividades delictivas durante cerca de un año, apoyado por otros integrantes de la organización.

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Según la Policía, el capturado acumuló bienes avaluados en más de 20.000 millones de pesos, incluyendo fincas, vehículos, edificios y establecimientos comerciales, muchos de ellos a nombre de terceros para evitar su rastreo.

Incluso, uno de sus bienes, una finca en Chinauta que había sido incautada por las autoridades en 2020, volvió a su poder años después, lo que evidencia las dificultades en el control de estos activos.