Incertidumbre por administración de la Nueva EPS tras vencimiento de intervención

SALUD

La situación administrativa de la Nueva EPS genera incertidumbre luego de que se venciera la medida de intervención ordenada por la Superintendencia Nacional de Salud, sin que hasta el momento exista claridad pública sobre quién asumirá su dirección.

La intervención, iniciada el 3 de abril de 2024 mediante una toma de posesión con fines de administración, fue adoptada por el Gobierno nacional como respuesta a la crisis financiera y operativa de la entidad.

Desde entonces, la medida fue prorrogada en varias ocasiones con el objetivo de estabilizar la EPS, aunque a la fecha no hay claridad de sus deudas ni estados contables.

Sin embargo, a abril de 2026, surgen dudas frente a la continuidad de esa administración forzosa pues según la superintendente Ad Hoc, Luz María Múnera, no se puede prorrogar más dicha intervención, sino que le corresponderá al presidente definir si levanta esta medida.

El último gerente interventor conocido fue Luis Óscar Gálvez Mateus, funcionario que ha participado en procesos similares en otras entidades del sistema de salud durante la actual administración. No obstante, hasta ahora no se ha confirmado oficialmente si continúa en el cargo o si ya fue reemplazado.

En medio de este panorama, vale la pena recordar que el Gobierno nacional consolidó su control sobre la entidad al convertirse en accionista mayoritario, tras adquirir el 51% de la participación, desplazando a las cajas de compensación familiar que anteriormente lideraban la EPS.

Más llegada de pacientes a la Nueva EPS

Recordemos que el Decreto 0182 emitido por el Ministerio de Salud busca reorganizar la operación de EPS y trasladar millones de afiliados hacia la Nueva EPS y otras entidades teniendo en cuenta parámetros territoriales.

En el caso de la nueva EPS al menos 3 millones de afiliados en todo el país serían trasladados.

Sin embargo, el Tribunal Administrativo de Antioquia suspendió provisionalmente esta medida en marzo de 2026, deteniendo el traslado de estos pacientes.