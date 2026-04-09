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09 abr 2026 Actualizado 23:53

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Política

Congreso levanta sesión del Día de las Víctimas por falta de quórum y genera rechazo

Solo 27 de 292 congresistas asistieron a la plenaria. El presidente del Senado calificó lo ocurrido como “bochornoso” y pidió disculpas a las víctimas del conflicto.

En el Congreso de la República se llevó a cabo una una sesión plena para conmemorar el día de las víctimas por el conflicto en Colombia (Colprensa - Lina Gasca)

En el Congreso de la República se llevó a cabo una una sesión plena para conmemorar el día de las víctimas por el conflicto en Colombia (Colprensa - Lina Gasca)

En el Congreso de la República se llevó a cabo una una sesión plena para conmemorar el día de las víctimas por el conflicto en Colombia (Colprensa - Lina Gasca)

Jimmy Ávila

Por primera vez en la historia reciente, el Congreso de la República levantó la sesión conjunta de conmemoración del Día Nacional de las Víctimas del Conflicto Armado por falta de quórum.

A la jornada, que buscaba rendir homenaje a más de 10 millones de víctimas en el país, solo asistieron 27 de los 292 congresistas, lo que obligó a suspender el acto en medio de críticas y desconcierto.

El presidente del Senado, Lidio García Turbay, rechazó lo ocurrido y ofreció disculpas públicas, calificando la situación como un hecho “bochornoso” que no corresponde a la importancia de la fecha.

“Entonces, se da por terminada la sesión, se levanta y convocaremos por secretaría para hacerles una invitación especial a las plenarias ordinarias. Muchas gracias a todos”, señaló el presidente del Senado al cerrar la sesión.

Desde distintos sectores, las víctimas expresaron su indignación y desconcierto, y exigieron respeto por parte del Congreso, al considerar que la ausencia de los legisladores envía un mensaje de indiferencia frente a su memoria y sus derechos.

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