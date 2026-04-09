Víctimas del conflicto en Norte de Santander conmemoran su día en medio de reclamos por abandono

Norte de Santander.

En medio de la conmemoración del Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado, las víctimas en Norte de Santander alzaron su voz para exponer la situación que enfrentan actualmente en el departamento, marcada por el recrudecimiento de la violencia y las dificultades en la atención estatal.

Desde Cúcuta, la presidenta de la Mesa Municipal de Víctimas, Yuleima García, aseguró que la fecha se vive en un contexto complejo, especialmente en la región del Catatumbo.

“Hoy la situación para nosotros es bastante compleja. Siguen el desplazamiento, el confinamiento, el miedo y la zozobra en la región del Catatumbo”, afirmó.

La vocera señaló que, pese a la conmemoración, no hay avances frente a la protección de la población civil.

“No vemos respuestas efectivas del Gobierno ni avances en las mesas de negociación que permitan sacar a la población de la confrontación armada”, indicó.

Durante este 9 de abril, las víctimas aprovecharon la jornada para elevar un llamado tanto al Gobierno Nacional como a los actores armados.

“Hoy queremos enviar un mensaje contundente, porque siguen trayendo dolor, desplazamiento, hambre e incertidumbre a nuestras comunidades”, expresó.

En su pronunciamiento, también evidenció el incumplimiento en la atención a las víctimas. “Muchas personas están esperando desde el año pasado las ayudas humanitarias y las indemnizaciones. Hoy no hay convenios y no se está cumpliendo con la ley”, denunció.

García advirtió además sobre la magnitud del desplazamiento en el departamento. “El año pasado vivimos un desplazamiento masivo de más de 60 mil personas en Norte de Santander, algo que nunca se había visto, y hoy la situación sigue siendo crítica”, señaló.

Asimismo, explicó que muchas víctimas enfrentan condiciones difíciles en la ciudad. “No hay garantías de vivienda, empleo ni sostenibilidad. Hay personas durmiendo afuera del Centro de Víctimas esperando atención para que les digan que no hay ayudas”, agregó.