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09 abr 2026 Actualizado 20:53

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Tunja

Boyacá conmemora a las víctimas del conflicto con memoria, arte y exigencias de justicia

Con foros, galerías y actos simbólicos, organizaciones sociales y sindicales recuerdan este 9 de abril a las víctimas del conflicto armado. La jornada busca dignificar su memoria y exigir garantías de no repetición.

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En medio de la coyuntura social, el departamento de Boyacá también conmemoró el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas del conflicto armado. En Tunja, organizaciones sociales, sindicales y académicas desarrollaron actividades para recordar a quienes han sufrido la violencia en el país.

Flor María Vargas, dirigente sindical y defensora de derechos humanos, destacó la importancia de estos espacios. «...Estamos realizando un foro y una galería de la memoria para rendir homenaje a las víctimas y mantener viva la historia...», explicó.

Uno de los actos centrales fue el reconocimiento a las víctimas de la masacre de La Cabuya, ocurrida hace 25 años. Según Vargas, estos ejercicios buscan no solo recordar, sino también generar conciencia social. «...Es necesario exigir verdad, justicia y garantías de no repetición...», afirmó.

Las actividades incluyeron presentaciones artísticas, conferencias y espacios de reflexión. En un contexto de múltiples tensiones sociales, la jornada recordó que el conflicto armado sigue siendo una herida abierta en el país.

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