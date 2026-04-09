Boyacá conmemora a las víctimas del conflicto con memoria, arte y exigencias de justicia

En medio de la coyuntura social, el departamento de Boyacá también conmemoró el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas del conflicto armado. En Tunja, organizaciones sociales, sindicales y académicas desarrollaron actividades para recordar a quienes han sufrido la violencia en el país.

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Flor María Vargas, dirigente sindical y defensora de derechos humanos, destacó la importancia de estos espacios. «...Estamos realizando un foro y una galería de la memoria para rendir homenaje a las víctimas y mantener viva la historia...», explicó.

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Uno de los actos centrales fue el reconocimiento a las víctimas de la masacre de La Cabuya, ocurrida hace 25 años. Según Vargas, estos ejercicios buscan no solo recordar, sino también generar conciencia social. «...Es necesario exigir verdad, justicia y garantías de no repetición...», afirmó.

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Las actividades incluyeron presentaciones artísticas, conferencias y espacios de reflexión. En un contexto de múltiples tensiones sociales, la jornada recordó que el conflicto armado sigue siendo una herida abierta en el país.