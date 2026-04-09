Steven Gerrard desea el regreso de Luis Díaz y el fichaje de Michael Olise para Liverpool / Getty Images

Steven Gerrard se pronunció tras la derrota del Liverpool en la UEFA Champions League, un resultado que deja al equipo al borde de la eliminación. El exjugador habló con TNT Sports, en dónde se refirió al presente del colombiano Luis Díaz y no ocultó su deseo de verlo nuevamente con la camiseta del club inglés.

Gerrard destacó el gran momento que atraviesa el extremo guajiro en el Bayern Múnich, donde se ha consolidado como una de las principales figuras del mundo. Además, también elogió el nivel del francés Michael Olise, quien comparte protagonismo en el conjunto Bávaro.

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“¿Michael Olise? El problema es, ¿por qué dejaría el Bayern Múnich? Un club grande, están peleando por los grandes honores, probablemente el equipo del Bayern Múnich más fuerte que hemos visto en un tiempo. Está a punto de arrasar en la Copa del Mundo este verano. Parece un chico realmente feliz, asentado. No creo que vaya a ninguna parte. Pero sí, me encantaría tenerlo en el Liverpool, ¿y sabes qué? No me importaría que Díaz regresara también. Lo extrañamos”, comentó Gerrard.

Grato recuerdo de Luis Díaz en Liverpool

Las palabras del exmediocampista reflejan el impacto que dejó Díaz durante su paso por Anfield. En sus tres temporadas con el Liverpool, el colombiano disputó 148 partidos, anotó 41 goles y aportó 17 asistencias, convirtiéndose en un jugador determinante en el esquema ofensivo del equipo.

Desde su llegada al Bayern, Lucho ha elevado aún más su rendimiento. En la presente campaña suma 40 partidos, con 23 goles y 15 asistencias, cifras que lo consolidan como uno de los jugadores más influyentes del club alemán. Su capacidad desequilibrante, sumada a su efectividad de cara al arco, lo han llevado a ser protagonista tanto en la Bundesliga como en la Champions League.

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Mientras el Liverpool atraviesa un momento complicado en Europa, las declaraciones de Gerrard reavivan el recuerdo del impacto que tuvo Luis Díaz en el equipo y dejan abierta la puerta, al menos en el imaginario de la afición, a un posible regreso en el futuro.