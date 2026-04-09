Cierre total en vía La Calera, decenas de personas se han visto perjudicadas: ¿por qué?

El cierre de la vía está desde las 7:00 de la mañana especificamente en la UF 3A ruta 5009, via Bogotá - La Calera, a la altura del PR 00+900 sector conocido como Puente Peatonal de Santiamén, debido al aumento del evaluó catastral.

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En la vía solo se está dejando pasar misiones médicas y personas que tengan citas médicas.

Los manifestantes están pidiendo la intervención de delgados del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) para establecer una mesa de trabajo con el fin de presentar propuestas como la derogatoria de la resolución 2057 del 30 de diciembre de 2025 del IGAC, en la cual se ajustaron los avalúos en 527 municipios.

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Este aumento se está cumpliendo en varias carreteras del país, los manifestantes denuncian que el aumento del avalúo catastral se ha generado hasta en un 300%, asimismo, este bloqueo hace parte de una jornada nacional de manifestaciones que también se desarrolla en otras regiones.