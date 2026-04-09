Bogotá podría amanecer Bloqueada: Taxistas anuncian nuevas movilizaciones

Bogotá. Julio 23 de 2024. Un grupo de taxistas realizan plan tortuga a la altura del portal sur con motivo del paro de taxistas que se realiza en diferentes puntos del país. (Colprensa - Catalina Olaya)

Durante la tarde de este miércoles, 8 de abril, conductores de taxis bloquearon la Avenida El Dorado. La movilización se concentró exactamente sobre la Av. El Dorado con carrera 103, sentido occidente-oriente.

Por tal motivo, gremios de taxistas anunciaron que no descartan que la ciudad pueda amanecer totalmente “bloqueada”.

“Preocupante y la solidaridad de la quinta los que estamos nosotros en calle con nuestros compañeros del aeropuerto vamos a estar ahí, vamos a organizarnos y posiblemente Bogotá amanezca bloqueada”, asegura uno de sus voceros en un video difundido en redes sociales.

Según los taxistas, su protesta iba dirigida a exigir por parte de las autoridades una rectificación después de que se revelaran cifras por parte del Gaula que indican que tras una revisión a 500 conductores del gremio, el 60% presentaban anotaciones judiciales.

“También pidiéndole al señor alcalde que rectifique sus palabras que el 60% de los conductores somos delincuentes y no es así nosotros somos los legales”, aseguró el vocero.

Estas cifras fueron dadas a conocer por parte de la Policía en medio de una rueda de prensa de la Secretaría de Seguridad tras el desmantelamiento de una red dedicada al paseo millonario en la capital y la cual sería responsable del secuestro de Diana Ospina.

“La relación entre el propietario y quien conduce los taxis no tiene un hilo de responsabilidad. Entonces, es importante hacer un llamado al Ministerio de Transporte para que haya un registro público de conductores de taxi, mediado por una revisión de antecedentes. Quien tenga registros o antecedentes penales, no puede conducir un transporte público”, expresó durante esa rueda de prensa el secretario de Seguridad de la capital, César Restrepo.

El gremio considera que estas declaraciones estigmatizan y causan daño irreparable a su reputación.