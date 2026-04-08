Bogotá sigue dormida: solo el 8,3% de las empresas formales operan en horario nocturno

Bogotá D.C

La Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá realizó la ‘Encuesta de Demanda Laboral 2025’ y este miércoles 8 de abril revelaron los resultados que muestran varios hallazgos interesantes sobre el mercado de empleo formal capitalino.

La encuesta fue realizada a través de 4.486 entrevistas presenciales a empresas que tienen tres o más trabajadores en Bogotá.

“Esta encuesta nos permite pasar de la intuición a la evidencia. Hoy sabemos con precisión qué tipo de talento están necesitando las empresas, dónde están las oportunidades reales de empleo y qué brechas debemos cerrar. Esto nos permite enfocar mejor la formación, fortalecer la conexión con el sector productivo y avanzar en soluciones concretas para que más personas accedan a un empleo”, afirmó María del Pilar López Uribe, secretaria de Desarrollo Económico.

Bogotá no es 24/7

Uno de los hallazgos más relevantes del informe es que Bogotá es una ciudad que todavía duerme, pues no tiene la mayoría de sus servicios las 24 horas al día.

De acuerdo al informe, solo el 8,3% de las empresas operan en horario nocturno. Esto es una falencia teniendo en cuenta que una de las iniciativas del alcalde Carlos Fernando Galán era volver a Bogotá una ciudad que no duerme.

“Está todo por hacer porque aún la ciudad tiene todo el potencial para poder funcionar en la noche”, aseguró la secretaria.

Sector industrial pierde fuerza

Un factor que prende las alertas en la economía bogotana es la pérdida de fuerza del sector industrial y manufacturero porque se ha priorizado el sector de servicios.

Para López, una de las principales hipótesis de este fenómeno es debido a la competitividad con otros países que producen a un costo mejor, o también por los problemas de espacio a los que se enfrentan las industrias en Bogotá por lo que prefieren instalarse en municipios aledaños.