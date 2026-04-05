Retienen en Aeropuerto El Dorado a ciudadano británico buscado por estafa piramidal internacional

La Policía Nacional, a través de la DIJIN–INTERPOL y en coordinación con Migración Colombia, logró la retención del ciudadano británico Mark Richard Jackson en el Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá.

El hombre es requerido por las autoridades judiciales de Bélgica mediante Notificación Roja de INTERPOL, señalado como presunto cabecilla de una red internacional de estafas tipo piramidal.

De acuerdo con la investigación, Jackson estaría vinculado a un fraude masivo relacionado con una supuesta empresa de inversión en energías renovables con sede en Helsinki, Finlandia. A través de este esquema, se ofrecían proyectos inexistentes de biomasa y procesamiento de madera en Finlandia y Canadá, con promesas de rentabilidad de hasta el 25 %.

Las autoridades belgas establecieron que la organización operó entre el 1 de enero de 2019 y el 9 de septiembre de 2025, utilizando un modelo tipo Ponzi: los primeros rendimientos se pagaban con el dinero de nuevos inversionistas, mientras se exigían pagos adicionales por mantenimiento y seguros de supuestos proyectos que nunca existieron.

El daño patrimonial se estima en 3,5 millones de euros. Además, se rastrearon transferencias por cerca de 109.000 euros a cuentas personales de Jackson, lo que lo vincularía directamente con delitos como fraude, falsificación de documentos, delitos informáticos y lavado de activos.

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Durante el procedimiento en el aeropuerto, las autoridades incautaron dispositivos electrónicos, dinero en efectivo y bienes de lujo que portaba el ciudadano británico, elementos clave dentro del proceso investigativo.

Jackson quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección de Asuntos Internacionales, mientras avanzan los trámites para su extradición hacia Bélgica.