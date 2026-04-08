Video: El Cucho Hernández se reencuentra con el gol y salva un empate para el Betis en Europa League

Cucho Hernández celebra su gol de penalti ante el Sporting Braga. (Photo by Miguel Lemos/NurPhoto via Getty Images) / NurPhoto

Un poco más de dos semanas después, el colombiano Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández se reencontró con el gol en el Real Betis, salvando un punto para su equipo ante el Sporting Braga de Portugal, en el juego de ida por los cuartos de final de la Liga de Europa.

Desde el punto penalti, el Cucho anotó el 1-1 definitivo para su equipo a los 61 minutos, con un remate cruzado de pierna derecha al poste derecho del arco defendido por el portero checo Lukáš Horníček, quien voló al otro costado.

La última anotación del Cucho había sido también en Liga de Europa el pasado 19 de marzo, en el triunfo 4-0 frente al Panathinaikos. En el certamen europeo completa tres tantos; mientras que en toda la temporada ya registra 12 goles marcados.

El primer gol del partido lo había convertido el austriaco Florian Grillitsch a los 5 minutos de comenzado el compromiso. El juego de vuelta en Sevilla se estará disputando el próximo jueves 16 de abril.

En LaLiga de España, Real Betis se ubica en la quinta posición con 45 putos, parcialmente en zona de Liga de Europa y distantes de los puestos de Champions, dado que en el cuarto lugar aparece el Atlético Madrid, ya con 57 unidades.