Joven que amenazó con activar una granada en el Cauca, fue aprehendido
El incidente ocurrió en un bus de transporte público en medio de un procedimiento de registro y control de la Policía en la vía Panamericana.
Rosas - Cauca
Momentos de terror vivieron los viajeros de bus intermunicipal en la vía Panamericana del Cauca cuando un joven amenazó con activar una granada de fragmentación en medio de un procedimiento policial.
De acuerdo con el Departamento de Policía Cauca, el incidente ocurrió durante un operativo de registro y control en jurisdicción del municipio de Rosas, sur de la región, cuando “el menor, al notar la presencia de los uniformados, extrajo el artefacto explosivo poniendo en riesgo inminente la vida de los pasajeros y la tripulación del automotor”.
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El coronel Gerson Bedoya, comandante de la Policía Cauca explicó que, “la rápida reacción de los uniformados permitió reducir al joven y asegurar el explosivo de uso privativo de las fuerzas armadas sin que se registraran personas lesionadas”.
Tras la aprehensión y la incautación de material de intendencia, munición y la granada, el menor de edad fue dejado a disposición de las autoridades competentes de infancia y adolescencia.
Deberá responder por el presunto delito de fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso restringido o explosivos, mientras se investiga el origen del artefacto y los objetivos del joven al portarlo.
Richar Vidal
Comunicador social y periodista egresado de la Universidad del Cauca. Desde 2014 ha desarrollado experiencia...