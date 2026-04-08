Tabla de posiciones del Sudamericano Sub-17: así quedó con la victoria de Colombia sobre Chile / FCF

La Selección Colombia consiguió su primera victoria en el Sudamericano Sub-17 y de a poco escala posiciones en la tabla del Grupo A. Este martes 7 de abril, el cuadro nacional derrotó por la mínima diferencia (1-0) a Chile en la tercera jornada del campeonato juvenil.

Le puede interesar: Tabla goleadores Champions League: así está tras anotación de Luis Díaz en Bayern vs Real Madrid

La única anotación del partido llegó en el tiempo añadido de la primera mitad, cuando el juez central sancionó pena máxima. Rafael Escorcia se hizo cargo de la ejecución y con un derechazo esquinado anotó el único tanto del encuentro.

Es esl primer tanto del conjunto cafetero en dos duelos disputados durante el Sudamericano. Claro está que en la segunda parte pudo ampliar la ventaja en un par de oportunidadespor intermedio de Adrián Mosquera, pero el guardameta Vicente Villegas se vistió de héroe.

Lea también acá: Tabla de posiciones de la liga colombiana: Así va tras triunfo de Águilas sobre Bucaramanga

Fue victoria entonces para la Tricolor, que se trepa al segundo lugar del Grupo A con 4 puntos y desde ya abona terreno de cara a la clasificación al Mundial de la categoría.

Tabla de posiciones del Grupo A en el Sudamericano Sub-17

Pos. Selección Puntos Diferencia 1. Ecuador 7 +2 2. Colombia 4 +1 3. Uruguay 2 -1 4. Paraguay 1 -1 5. Chile 1 -1

Es preciso recordar que los dos primeros clasificados de la tabla de posiciones accederán directamente al Mundial Sub-17, mientras que los terceros y cuartos del Grupo A y B tendrán que disputar unos play-offs para definir los tres cupos restantes.