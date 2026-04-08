SENA abre 6.000 ofertas de empleo para víctimas del conflicto: áreas de trabajo y cómo postularse

De fondo: Dos personas sentadas en un sofá, viendo sobre la mesa datos y analizando (Crédito: Getty Images) / Logo: Servicio Nacional de Aprendizaje (Crédito: SENA)

En el marco del Día de la Memoria y la Solidaridad por las Víctimas del Conflicto Armado (el 9 de abril) El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), a través de su Agencia Pública de Empleo (APE) anunció la apertura de más de 6.000 vacantes laborales en el país para víctimas del conflicto armado con perfiles que responden a las necesidades actuales del mercado y que se encuentran en alta demanda por parte de empresas en la capital del país.

Añadido a eso, también se anunció una feria nacional de emprendimiento llamada “Sembradores de Paz”, el cual será un espacio comercial que contará con la participación de 600 negocios liderados por víctimas del conflicto armado en 32 ciudades del país.

Así, tanto la feria de empleo como la de emprendimientos estarán abiertas de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde en los puntos autorizados por la entidad.

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¿Qué cargos están disponibles en la feria de empleo del SENA para el 9 de abril de 2026?

Teniendo en cuenta las realidades de las víctimas del conflicto armado, en esta convocatoria se flexibilizaron los requisitos, reduciendo al mínimo las exigencias de experiencia laboral, estudios y referencias personales para postularse a empleos en diferentes sectores de la economía.

“Esta feria busca generar un espacio para la comercialización de productos de emprendimientos liderados por población víctima del conflicto. Además, contaremos con vacantes en áreas como TIC, logística, comunicaciones, servicio al cliente y servicios comerciales, entre otras, con el propósito de fortalecer sus oportunidades de empleo”, afirmó Elsa Bohórquez, directora (e.) de Empleo y Trabajo.

Estas iniciativas buscan promover la inclusión social y productiva de esta población, facilitando el acceso a oportunidades de empleo, formación, certificación de competencias laborales y emprendimiento.

¿Cómo postularse a las ofertas de empleo del SENA para víctimas del conflicto armado?

La Feria de Servicios para Víctimas del Conflicto Armado se llevará a cabo en varios puntos de atención en todo el país. Si quiere consultar sus ubicaciones, puede hacer clic AQUÍ.

Por ejemplo, en Bogotá puede asistir a la sede de la APE Regional Distrito Capital, ubicada en la calle 65 #11-70. Otros departamentos como Bolívar tienen puntos tanto en Cartagena, Magangué, Mompox, Arjona y San Juan Nemopuceno, así dependiendo de la zona del país.

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En este lugar los aspirantes deben entregar su hoja de vida, además que podrán realizar entrevistas directas con los reclutadores de las empresas participantes.

Además, la Agencia Pública de empleo ofrecerá talleres de orientación ocupacional enfocados en herramientas clave para la empleabilidad, como la elaboración de hojas de vida, preparación para entrevistas, redes efectivas de búsqueda de empleo y asesoría en emprendimiento como la formulación y puesta en marcha de planes de negocio.

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