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08 abr 2026 Actualizado 22:52

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Medellín

Presuntos integrantes de Los Caparros fueron capturados por indicios de actividades extorsivas

La captura se realizó en flagrancia en el municipio de El Bagre, Antioquia y se incautaron dispositivos móviles y un arma de fuego.

Cortesía

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Medellín

El Bagre, Antioquia

En una operación enmarcada por soldados del Batallón de Selva N. 57 y bajo el Plan de Campaña Ayacucho Plus se desarrollaron dos capturas en flagrancia de dos presuntos integrantes del grupo delincuencial organizado Los Caparros, conocido también bajo el nombre de Los del Bajo.

Según las autoridades, estos dos sujetos eran presuntos integrantes del grupo y gracias a la captura ejercida por el Batallón, permitieron identificar presuntos intentos de actividades delictivas que estarían relacionadas con el cobro de extorsiones a comerciantes de la zona.

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Los capturados quedaron en manos de las autoridades y junto a ellos, se efectuó la incautación de dos dispositivos celulares, municiones y una pistola. De esta manera, se busca dar cumplimiento a los procesos efectivos en términos judiciales.

El Ejército Nacional en el Bajo Cauca antioqueño continúa sus estrategias de seguridad y la acción contra los actos criminales de los grupos ilegales operando en esta área fundamental del departamento.

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