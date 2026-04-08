Precio del café en Colombia según FNC: HOY 8 de abril de 2026 aumentaron las cotizaciones

En portada: Imagen ilustrativa de un adulto mayor tomando una taza de café puesta sobre un pequeño plato (Crédito: Getty Images)

La Federación Nacional de Cafeteros (FNC) dio a conocer el precio de las cargas, kilos y arrobas de café en Colombia para este miércoles 8 abril de 2026, información que se publica diariamente tras el cierre de la Bolsa de Nueva York.

Los valores de esta bolsa funcionan como una referencia para la compra del café pergamino seco en el mercado interno y se le añaden cálculos basados en la cotización internacional del grano y la tasa de cambio del dólar frente al peso colombiano. Estas variables influyen directamente en el ingreso de los caficultores.

Sin embargo, recientemente ha bajado la producción de Café debido a la emergencia climática por el frente frío. Según un análisis presentado por la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, la producción del grano cayó un 36,2 % en febrero.

Es esencial para las exportaciones colombianas recuperar esta capacidad productiva, ya que, según datos de la FNC, el café es una de las materias primas más importantes dentro de las exportaciones de Colombia. Las ventas internacionales del grano alcanzaron los 5.400 millones de dólares durante 2025, lo que significó un record.

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Este es el precio del café en Colombia para HOY 8 de abril de 2026

De acuerdo con el informe compartido por la Federación Nacional de Cafeteros, el precio del café en Colombia para este miércoles 8 de abril de 2026 se cotizará en $2,220,000 pesos (COP) por la compra de una carga de pergamino seco FR 94 de 125 kilogramos.

Esta cifra representa una alza en las cotizaciones, puesto que la carga se estimó en $2,180,000 pesos durante el cierre de la semana pasada.

Por su parte, el valor de la pastilla contenida en pergamino no presentó variaciones y se mantiene bajo los 10.000 pesos por kilogramo, el mismo precio registrado desde hace varios días.

A este precio base se le pueden añadir variaciones significativas en el caso de cafés especiales, lo que mejora los ingresos de quienes cumplen con estándares superiores de calidad.

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Valor de cargas, kilos y arrobas de café en las principales ciudades del país hoy 8 de abril de 2026

Además del reporte general para la carga de 125 KG, la lista incluye también el precio de las cargas, kilos y arrobas de café en las diferentes ciudades del país. Los precios para esta jornada de abril de 2026 son:

ARMENIA: Carga: 2,220,500 // Kilo: 17,764 // ARROBA: 222,050

Carga: 2,220,500 // Kilo: 17,764 // ARROBA: 222,050 BOGOTÁ: Carga: 2,219,250 // Kilo: 17,754 // ARROBA: 221,925

Carga: 2,219,250 // Kilo: 17,754 // ARROBA: 221,925 BUCARAMANGA: Carga: 2,218,875 // Kilo: 17,751 // ARROBA: 221,888

Carga: 2,218,875 // Kilo: 17,751 // ARROBA: 221,888 BUGA: Carga: 2,221,250 // Kilo: 17,770 // ARROBA: 222,125

Carga: 2,221,250 // Kilo: 17,770 // ARROBA: 222,125 CHINCHINÁ: Carga: 2,220,375 // Kilo: 17,763 // ARROBA: 222,038

Carga: 2,220,375 // Kilo: 17,763 // ARROBA: 222,038 CÚCUTA: Carga: 2,218,375 // Kilo: 17,747 // ARROBA: 221,838

Carga: 2,218,375 // Kilo: 17,747 // ARROBA: 221,838 IBAGUÉ: Carga: 2,219,625 // Kilo: 17,757 // ARROBA: 221,963

Carga: 2,219,625 // Kilo: 17,757 // ARROBA: 221,963 MANIZALES: Carga: 2,220,375 // Kilo: 17,763 // ARROBA: 222,038

Carga: 2,220,375 // Kilo: 17,763 // ARROBA: 222,038 MEDELLÍN: Carga: 2,219,625 // Kilo: 17,757 // ARROBA: 221,963

Carga: 2,219,625 // Kilo: 17,757 // ARROBA: 221,963 NEIVA: Carga: 2,218,750 // Kilo: 17,750 // ARROBA: 221,875

Carga: 2,218,750 // Kilo: 17,750 // ARROBA: 221,875 PAMPLONA: Carga: 2,218,500 // Kilo: 17,748 // ARROBA: 221,850

Carga: 2,218,500 // Kilo: 17,748 // ARROBA: 221,850 PASTO: Carga: 2,218,500 // Kilo: 17,748 // ARROBA: 221,850

Carga: 2,218,500 // Kilo: 17,748 // ARROBA: 221,850 PEREIRA: Carga: 2,220,375 // Kilo: 17,763 // ARROBA: 222,038

Carga: 2,220,375 // Kilo: 17,763 // ARROBA: 222,038 POPAYÁN: Carga: 2,220,625 // Kilo: 17,765 // ARROBA: 222,063

Carga: 2,220,625 // Kilo: 17,765 // ARROBA: 222,063 SANTA MARTA: Carga: 2,222,125 // Kilo: 17,777 // ARROBA: 222,213

Carga: 2,222,125 // Kilo: 17,777 // ARROBA: 222,213 VALLEDUPAR: Carga: 2,219,750 // Kilo: 17,758 // ARROBA: 221,975

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