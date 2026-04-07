Irán dice que atacó el complejo petroquímico saudí de Jubail, uno de los mayores del mundo

Irán afirmó este martes que ha atacado con misiles y drones el complejo petroquímico saudí de Jubail, uno de los mayores del mundo y que habría sufrido “graves daños” según la versión de Teherán, como represalia por los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra instalaciones energéticas en su territorio.

“El mayor complejo petroquímico de la región, situado en Al Jubail (Arabia Saudí) —propiedad de las empresas estadounidenses Sadara, ExxonMobil y Dark Chemical— sufrió graves daños a causa de ataques precisos con misiles y drones”, informó la agencia Fars, vinculada con la Guardia Revolucionaria.

Estos ataques, que no han sido confirmados por Arabia Saudí, “se llevaron a cabo en respuesta a las recientes agresiones del enemigo estadounidense-sionista contra varios complejos petroquímicos en Irán”, añadió Fars.

Estados Unidos e Israel atacaron hoy mismo la isla de Jarg, la principal terminal petrolera de Irán, por donde pasan el 90 % de las exportaciones petrolíferas de este país.

Estos ataques se producen a horas de que se venza el plazo dado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para bombardear las plantas eléctricas iraníes si Teherán no se abre completamente el estrecho de Ormuz.

Tras retrasar varias veces su ultimátum, Trump ha dado a Irán hasta las 20:00 horas del martes 7 en Washington (00:00 GMT del miércoles) para reabrir el estratégico estrecho y si no sucede desatará “el infierno” contra el país persa.

Teherán ha restringido fuertemente desde el comienzo de la guerra el transito de buques por el estrecho de Ormuz, por donde transita el 20 % del petróleo mundial y solo deja pasar a barcos de países que considera amigos, lo que ha disparado el precio del petróleo, entre otros productos.

A unas horas de que se alcance el plazo, EE.UU., Irán y un grupo de mediadores regionales debaten los términos de un posible alto el fuego de 45 días que podría conducir al fin definitivo de la guerra emprendida por Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero, según el medio estadounidense Axios.