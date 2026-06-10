Netanyahu se postulará para un nuevo mandato en las próximas elecciones en Israel

El Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en las elecciones generales de 2022 (Photo by Amir Levy/Getty Images) / Amir Levy

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se postulará a un nuevo mandato en las elecciones legislativas de octubre en Israel, según anunció el miércoles su partido, el Likud.

Netanyahu, de 76 años y apodado Bibi, “se presentará a las próximas elecciones y, con la ayuda de Dios, las ganará”, declaró la formación en Telegram.

Este anuncio se produce ante las dudas sembradas sobre el futuro del político que más tiempo ha estado al frente de Israel -más de 18 años en total desde 1996-, por declaraciones de Donald Trump.

Un periodista de ABC News afirmó el martes que, durante una reciente entrevista, el presidente estadounidense destacó la “carrera extraordinaria” del primer ministro israelí y a la vez se preguntó si este querría participar de una nueva campaña.

“No lo sé”, respondió el mandatario republicano a su propia pregunta y calificó el tema de “cuestión abierta”.

¿Cuándo serán las próximas elecciones en Israel?

Las próximas elecciones israelíes están previstas para octubre de 2026. Netanyahu sueña con un último mandato, mientras se encuentra envuelto en un juicio por corrupción que dura ya más de cinco años y trata de obtener un indulto presidencial.

La mayoría de los israelíes lo considera responsable del fallo de seguridad que permitió el ataque sin precedentes del movimiento islamista palestino Hamás el 7 de octubre de 2023 en el sur del país.

El martes, una encuesta publicada por el Instituto de la Democracia de Israel (IDI, considerado independiente) estimaba que el 61% de los israelíes, y el 57% de los israelíes judíos, no creen que el gobernante deba presentarse.

Una encuesta de la radiotelevisión pública KAN publicada a finales de mayo situaba a su partido, el conservador Likud, a la cabeza de las intenciones de voto, con una ligera ventaja sobre Beyahad, la lista conjunta del líder de la oposición Yair Lapid y el ex primer ministro Naftali Bennett.

Sin embargo, ninguno de los dos bloques parece estar actualmente en condiciones de formar un gobierno, dada la fragmentación del electorado.

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