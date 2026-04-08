Naciones Unidas condena “la espantosa masacre” que Israel cometió en Líbano

Zona residencial en Beirut, capital de Líbano, en la que Israel concentró parte de sus bombardeos el 8 de abril 2026. (Foto: Houssam Shbaro/Anadolu via Getty Images) / Anadolu

El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, condenó la masiva oleada de ataques israelíes sobre el Líbano, que calificó de “espantosa” e “inconcebible” en el primer día de alto el fuego entre Irán y Estados Unidos.

“Semejante carnicería, pocas horas después de acordarse un alto el fuego con Irán, resulta inconcebible y ejerce una enorme presión sobre una paz frágil, tan desesperadamente necesaria para los civiles”, señaló el jefe de derechos humanos de la ONU en un comunicado.

Bombardeos israelíes contra el área de Nabi Chit, en el este del Líbano, donde el Estado judío llevó a cabo una incursión con helicópteros para buscar pistas sobre un piloto desaparecido. (Cortesía: EFE/ Edgar Gutiérrez) / Edgar Gutiérrez Ampliar Bombardeos israelíes contra el área de Nabi Chit, en el este del Líbano, donde el Estado judío llevó a cabo una incursión con helicópteros para buscar pistas sobre un piloto desaparecido. (Cortesía: EFE/ Edgar Gutiérrez) / Edgar Gutiérrez Cerrar

Los informes recibidos por su oficina, según los cuales cientos de personas, entre ellas civiles, han muerto o resultado heridas son “estremecedores”, aseguró el alto comisionado.

Türk indicó que las propias autoridades israelíes han informado de unos cien ataques en todo el Líbano en apenas de diez minutos, con hospitales desbordados por el alto número de víctimas.

En contexto: Israel anuncia que invadirá la región sur del Líbano

¿Civiles como objetivo?

Según la Defensa Civil libanesa, hubo al menos 254 muertos y 1.165 heridos este miércoles en esa oleada de bombardeos israelíes sin precedentes contra diferentes zonas del Líbano.

“Un equipo de derechos humanos de la ONU presente en el lugar de uno de los ataques en Beirut describió una escena de devastación y afirmó haber visto varios cadáveres entre los escombros”, relató.

El alto comisionado recordó que antes del miércoles las autoridades libanesas habían informado de más de 1.500 fallecidos por ataques israelíes desde el 2 de marzo, así como más de un millón de desplazados, mientras Israel emitía órdenes de desplazamiento sobre aproximadamente un 14 % del territorio de Líbano.

“La comunidad internacional debe actuar con rapidez para poner fin a esta pesadilla”, afirmó Türk, quien añadió que los esfuerzos por lograr la paz en la región “seguirán siendo incompletos mientras el pueblo libanés siga viviendo bajo el fuego constante, desplazado a la fuerza y con temor a nuevos ataques”.

10 minutos

En un lapso de apenas diez minutos, los cazas israelíes se ensañaron con decenas de lugares de todo el Líbano, tumbando edificios enteros en plena capital menos de doce horas después del anuncio de un alto el fuego en Irán, que supuestamente se iba a extender al territorio libanés.

Lea también: Israel dice haber alcanzado “grandes logros” en Irán, pero prevé seguir atacando el Líbano

En pleno barrio capitalino de Mazraa, las excavadoras ayudan a mover los escombros para que los equipos de rescate puedan llegar a las víctimas atrapadas bajo un inmueble que se ha venido completamente abajo, uno de los objetivos de una oleada de ataques que deja ya más de 250 muertos y casi 1.200 heridos en el país.

Nabatieh, Líbano. Foto: Chris McGrath / Getty Images / Chris McGrath Ampliar Nabatieh, Líbano. Foto: Chris McGrath / Getty Images / Chris McGrath Cerrar

“Primero oímos un misil y luego la explosión del ataque, pero no esperábamos que hubiese sido aquí. Esta calle está muy poblada y tiene mucho tráfico con la gente que vuelve de su trabajo”, comenta a EFE un vecino que prefiere mantener el anonimato.

Israel, ¿política de ataque indiscriminado?

El Ejército israelí dice que ha atacado un centenar de cuarteles e infraestructura militar del grupo chií Hizbulá, pero Mazraa es un barrio de mayoría suní, como este vecino que no logra entender el porqué de esta masacre.

“¿Qué culpa tienen ellos? (Israel) tenía que haber avisado a Estados Unidos y ellos informar al Gobierno libanés en caso de que hubiera una persona de sus objetivos por aquí (...) Pero por dos o tres personas atacar y matar a tanta gente así, eso no puede ser”, critica el hombre.

Es la primera vez que presencia este nivel de violencia en plena capital desde el inicio del conflicto el pasado 2 de marzo, pero algo ya le decía que Israel no iba a aplicar en el Líbano el cese de hostilidades acordado por Irán y Estados Unidos.

“La historia se repite. En 1982, con la invasión, yo me acuerdo de que ellos (los israelíes) prometieron no hacer ningún daño e irse de Beirut, pero antes de irse mataron a mucha gente y causaron mucha destrucción, mucha, muchísima”, zanja el residente.