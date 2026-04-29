Habló el soldado que cargó cilindro en vía Panamericana: “estamos dispuestos a ofrendar la vida”

Luego de que se conocieran las imágenes del soldado que retiró de la vía un cilindro explosivo destruido en Nariño, el uniformado entregó su testimonio y aseguró que la vocación de servicio de los militares está por encima del riesgo, al explicar lo ocurrido en medio de la emergencia registrada en el puente Río Mayo.

El militar relató que todo comenzó cuando las tropas recibieron una alerta sobre la presencia de un artefacto explosivo en ese sector. Soldado que cargó cilindro en Nariño: “estamos dispuestos a ofrendar la vida por Colombia”.

“Recibimos la alerta en el puente Río Mayo de un artefacto explosivo, el pelotón sale hacia ese sector a atender esa situación. Estoy de seguridad garantizándole la seguridad al grupo que está haciendo el procedimiento de destrucción del artefacto explosivo”, explicó.

Según contó, una vez se verificó que todo estuviera bajo control, el cilindro quedó destruido en plena carretera, lo que seguía generando temor entre conductores y habitantes del sector.

“Ya haciendo el procedimiento se verificó que todo estuviera bajo control, entonces queda el cilindro en medio de la carretera ya destruido. Tomé la iniciativa de quitarlo de ahí para darle tranquilidad de pronto a la población civil y que el tráfico vehicular agilizara”, señaló.

El uniformado insistió en que aunque el objeto ya no representaba una amenaza real, su presencia mantenía la intranquilidad entre la comunidad.

“Si bien ya no representaba una amenaza, en que se vea el cilindro generaba una intranquilidad en la población civil, por eso tomó la iniciativa de moverlo del lugar donde se encontraba para garantizarle tranquilidad a la población”, afirmó.

También confesó lo que sintió en ese instante.

“En ese momento sentí tanta adrenalina pues porque uno no sabe qué pueda pasar y a nosotros como soldados esas situaciones no nos limita porque estamos acostumbrados ya a eso, a vivirlo día a día”, manifestó.

Finalmente, dejó la frase que resume el espíritu con el que actúan las tropas en zonas de alto riesgo.

“Estamos dispuestos a ofrendar la vida por Colombia y ver un pueblo mejor dicho sano”, concluyó.

El hecho ocurrió en medio de las operaciones militares que se mantienen en Nariño para garantizar la seguridad vial y proteger a la población civil frente a amenazas de grupos armados ilegales.