Tras siete años, despegó de Miami el primer vuelo directo a Caracas de American Airlines

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Luego del anuncio de American Airlines a comienzo de año sobre sus planes de retomar los vuelos directos entre Miami y Caracas, desde el aeropuerto de la capital de La Florida se despegó la primera aeronave tras siete años de pausa en la ruta.

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Así las cosas, 6AM W de Caracol Radio conoció que el primer vuelo salió este jueves 30 de abril de 2026 de Miami a las 10 y 16 de la mañana, hora del este.

Se espera que el avión llegue a Caracas a la 1 y 36 p. m. En este primer vuelo se encuentra un grupo de diplomáticos del Departamento de Estado, entre ellos Jason Evans, con quien habló al momento del abordaje.

¿Qué significa la reapertura de la ruta aérea Miami-Caracas para Estados Unidos?

“Este es el vuelo inaugural de American Airlines de Miami a Caracas, que es un vuelo que no ha operado durante muchos años, así que es muy emocionante poder tener este vuelo directo, esta conexión directa con Venezuela, para realmente poder abrir esos canales de comunicación y esas oportunidades para que las empresas estadounidenses y venezolanas trabajen juntas”, señaló el diplomático Jason Evans.

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¿Se espera que se abran más vuelos entre Miami y Caracas?

De acuerdo con Jason Evans hay expectativas de que se produzcan más vuelos tras la reapertura de la ruta aérea entre Miami y Caracas.

Por lo pronto, el primer vuelo de American Airlines será de ida y vuelta a Caracas y, según el diplomático, de resultar exitoso, se espera que más aerolíneas se sumen, brindando así más oportunidades e itinerarios para los viajeros.

Escuche la entrevista completa:

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