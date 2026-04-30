“Tenemos una relación con Colombia que no tenemos con otros países”: senador demócrata Rubén Gallego

“Tenemos una relación con Colombia que no tenemos con otros países”. Con esa frase, el senador demócrata por Arizona, Rubén Gallego, resumió este jueves la visión que mantiene sobre el papel de Colombia en la estrategia hemisférica de Estados Unidos.

Durante una intervención en el Atlantic Council en Washington, Gallego subrayó que la relación bilateral con Colombia es más profunda que la que Washington sostiene con otros países de la región, siendo uno de los aliados más importantes, debido a décadas de cooperación en seguridad, política exterior y desarrollo. El senador defendió la necesidad de una mayor inversión estadounidense en América Latina y en todo el continente, argumentando que ello fortalecería la prosperidad regional y reduciría la dependencia estratégica de China.

“Debemos invertir en América Latina y en las Américas en general, porque eso terminará haciéndonos a todos más ricos”, afirmó.

A su juicio, una región más sólida económicamente no solo beneficiaría a las economías del hemisferio, sino que también contribuiría a disminuir la migración irregular.

“La gente no quiere dejar su hogar. La gente se va porque tiene que trabajar”, sostuvo, al recordar que su propia familia emigró desde Colombia y México en busca de mejores oportunidades laborales.

Igualmente, Gallego aseguró que las elecciones presidenciales de 2026 están siendo seguidas de cerca por la comunidad internacional.

“El mundo está mirando a Colombia en este momento”, dijo, al señalar que el país podría convertirse en una excepción o en una confirmación de la tendencia regional hacia gobiernos de centroderecha.

El legislador también valoró el anuncio de que la Embassy of the United States, Bogotá, desplegará una misión de observación electoral por primera vez, interpretándolo como una muestra del interés estratégico que genera el proceso.

A su vez, Gallego insistió en que la observación internacional debe fortalecer la confianza en la democracia sin interferir en el desarrollo electoral.

Sobre la relación actual entre Bogotá y Washington, Gallego advirtió que las tensiones personales entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump podrían afectar una alianza históricamente sólida.

“Tienen personalidades muy temperamentales, y el hecho de que ambos sean presidentes al mismo tiempo puede ser muy destructivo para una relación que debería ser constructiva”, afirmó.