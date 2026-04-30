Ejército israelí sigue con actos criminales: integrante de flotilla Global Sumud por interceptación

En los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, habló Víctor Chanfreau, exdirigente estudiantil que se encuentra navegando rumbo a la Franja de Gaza junto a la delegación chilena Global Sumud Flotilla. Sin embargo, esta fue recientemente interceptada por la Armada de Israel en aguas internacionales.

“La situación es que anoche entre Sicilia y Grecia, en aguas internacionales, 22 veleros que son parte de esta flotilla rumbo a la Franja de Gaza, fueron interceptados por el Ejército de Israel. Dentro de estos 22 veleros hay más de 180 activistas de todas partes del mundo. De hecho, hay tres personas de la delegación colombiana de la flotilla de Global Sumud que eran parte y que también fueron secuestrados por el Ejército de Israel, nada más y nada menos que por llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza que ya lleva tres años viviendo este brutal genocidio por parte de Israel”, aseguró en su primera intervención.

Y agregó: “Confiamos en que bajo la presión internacional, bajo el apoyo de organizaciones populares, organizaciones de la sociedad civil del mundo entero, logremos poder llegar hacia territorio palestino a entregar la ayuda que llevamos”.

“Ejército de Israel no tiene derecho de hacer estas interceptaciones”

Finalmente, Chanfreau aseguró que “hay que entender, también, que esta interceptación que realiza Israel es ilegal, es rompiendo con el derecho internacional. Ellos no tienen el derecho para hacer estas interceptaciones en aguas internacionales. Entonces hay que recordar, también, que mientras esta misión busca llevar solidaridad y un gesto concreto de ayuda hacia las familias palestinas, el Ejército de Israel lo que decide es romper con la legislación internacional, seguir con sus actos criminales y frenar esta iniciativa solidaria”.

Escuche la entrevista completa a continuación:

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