Lanzan la XVII versión del Premio al Mérito Empresarial con enfoque en innovación y sostenibilidad

En el marco del lanzamiento oficial de la XVII versión del Premio al Mérito Empresarial, líderes y referentes del sector se dieron cita en un espacio de reflexión sobre el rumbo de las organizaciones en Colombia. Durante la jornada se desarrolló el conversatorio “Mérito y Transformación: cómo la innovación y la sostenibilidad definen a las empresas del mañana”, un diálogo estratégico centrado en tendencias clave para la competitividad y el crecimiento empresarial.

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Novedades de la versión 2026

La nueva edición del premio llega con importantes innovaciones que buscan fortalecer su impacto a nivel nacional. Entre ellas se destacan la inclusión de categorías de vanguardia, proceso digital y seguro, un jurado de alto nivel y un alcance nacional sin precedentes, consolidando al galardón como uno de los más relevantes del país en el reconocimiento empresarial.

Categorías que marcan tendencia

Para este 2026, el Premio al Mérito Empresarial contará con ocho categorías principales:

Mérito a la empresa innovadora

Mérito a la empresa industrial manufacturera

Mérito a las startups

Mérito al comercio internacional

Mérito a la sostenibilidad empresarial

Mérito a la empresa de salud

Mérito a la responsabilidad social y valor compartido

Mérito a la empresa de servicios

Además, se mantienen categorías especiales postuladas únicamente por aliados del premio, como Empresario Benemérito, Empresario del Año, Joven Empresario y Mérito al Egresado Unisimón.

Un jurado con experiencia y trayectoría

El proceso de evaluación estará a cargo de un destacado grupo de expertos, entre ellos José María Mendoza, economista e investigador; Mónica Fonseca, ingeniera de sistemas con amplia experiencia en innovación; Mariano Ghisays, ingeniero industrial con trayectoria en productividad y desarrollo tecnológico; y Rosmery Quintero, magíster en administración y directora ejecutiva de ACOPI Atlántico.

Impacto y legado del premio

Tatiana Bolívar, directora nacional del Premio al Mérito Empresarial, destacó el alcance que ha tenido esta iniciativa a lo largo de los años.

"El impacto más importante es una comunidad de más de 3.000 empresas y empresarios que han participado a lo largo de estos 16 años. Hemos entregado 318 galardones, 48 menciones especiales y hemos llegado a 25 departamentos del país“, señaló.

Asimismo, resaltó el componente social del premio, que ha permitido impulsar más de 300 becas para jóvenes de escasos recursos gracias al compromiso de las empresas participantes.

Innovación, sostenibilidad y oportunidades

Bolívar también explicó que las nuevas categorías responden a las tendencias actuales del mercado, especialmente con la inclusión de las startups como actores clave en la generación de empleo y competitividad.

Además, subrayó que participar en el premio ofrece beneficios incluso para quienes no resulten ganadores, como diagnósticos empresariales, mayor visibilidad, fortalecimiento de marca y acceso a una red de networking respaldada por la Universidad Simón Bolívar.

El valor social del reconocimiento

Por su parte, Alfredo De León, gerente de Brasilia, destacó la importancia del premio en la transformación empresarial.

"Este reconocimiento impulsa a las empresas a crecer desde una visión sostenible, no solo en lo financiero, sino también en lo ambiental y social. Nos compromete a fortalecer esa responsabilidad en nuestro proceso de crecimiento", afirmó.

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Convocatoria abierta

La convocatoria para la XVII versión del Premio al Mérito Empresarial ya está abierta. Las inscripciones estarán disponibles hasta el 7 de julio a través del sitio web oficial: https://premioalmeritoempresarial.com/

La primera ceremonia se realizará el 1 de octubre en Cúcuta, mientras que la gala nacional tendrá lugar el 4 de noviembre en Barranquilla.

“Invitamos a todos los empresarios del país a inscribirse y compartir sus historias de innovación, resiliencia y crecimiento, para demostrar que en Colombia se sigue construyendo empresa y generando empleo”, concluyó Bolívar.