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08 abr 2026 Actualizado 01:17

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Barranquilla

Aria Vega y Elder Dayán, entre los artistas del concierto de cumpleaños de Barranquilla

El concierto se llevará a cabo el próximo 18 de abril en el Malecón del Río

Efraín

Barranquilla

Aria Vega, Edler Dayán, Iván Villazón, Altafulla y Luister, serán los artistas que estarán en tarima en el Gran Malecón del Río el próximo 18 de abril para el concierto de cumpleaños de Barranquilla.

El anuncio lo hizo el alcalde Alex Char tras la presentación de Luister en el Malecón de Rebolo que se llevó a cabo este martes, 7 de abril.

“El cumpleaños continúa y estoy muy orgulloso de ser su alcalde, muy orgulloso de ser el alcalde de la ciudad más linda que tiene Colombia y del mundo. Y de la ciudad que tiene la gente más bella del mundo”, dijo el alcalde Alex Char

Durante esta semana, la ciudad se encuentra en la Semana de la Convivencia Ciudadana en el marco del cumpleaños 213 de Barranquilla.

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