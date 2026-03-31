Camacol responde a Petro por tildar de “ladrones” al sector constructor

A través de un pronunciamiento público, la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) respondió al presidente, Gustavo Petro, y calificó como “profundamente irresponsable” degradar el debate económico mediante ataques y descalificaciones contra el sector productivo. De igual forma, señaló que Camacol no representa intereses de ningún partido político

Asimismo, señaló que estigmatizar a toda una industria y tildarla de “ladrones” no solo desacredita el trabajo de miles de empresarios que generan empleo y construyen país, sino que además envía un mensaje equivocado encargado de debilitar la confianza y frenar la inversión que necesita la nación.

La vivienda como moto económico

En su mensaje, Camacol reiteró que la vivienda representa una de las principales formas de ahorro para los hogares colombianos y una inversión que contribuye a la estabilidad patrimonial de las familias.

A su vez, aseguró que, según las cuentas del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, la vivienda no se considera consumo, sino inversión, por lo que desconocer este principio implica olvidar la manera en que se mide la economía de Colombia.

Además, destacó que la construcción de vivienda dinamiza múltiples sectores productivos, genera empleo y contribuye al crecimiento económico.

Preocupación por crédito hipotecario

El gremio también advirtió sobre los efectos que han tenido decisiones de política pública en el sector, señalando que el desmonte del programa ‘Mi Casa Ya’, sumado a factores como el mayor endeudamiento y el deterioro fiscal, ha incrementado la tasa de los Títulos de Tesorería (TES) y el costo del crédito hipotecario.

En ese contexto, manifestó preocupación por los cuestionamientos a la independencia de la junta directiva del Banco de la República, al considerar que esta autonomía es clave para proteger la estabilidad económica del país.

Llamado a un diálogo constructivo

Por último, hizo un llamado al Gobierno Nacional para promover consensos que permitan impulsar el crecimiento económico y fortalezcan la confianza de los inversionistas.