A un ganadero lo siguieron desde Medellín a Envigado, donde fue asesinado

Envigado- Antioquia

Un hombre de 55 años fue atacado con arma de fuego en el sur del Valle de Aburrá. Los agresores lo persiguieron desde El Poblado de Medellín hasta un local comercial donde con un solo disparo acabaron con su vida.

El hecho se registró en el barrio Alcalá del municipio de Envigado. Según el reporte de Ricardo Vásquez, secretario de Seguridad de Envigado, varias personas en un carro y en dos motos siguieron desde el sector de El Tesoro a la víctima identificada como Henry Ocampo Suaza. Luego, cuando el adulto se bajó del carro, un sicario se bajó de una moto y le hizo un solo disparo en la cabeza, muriendo en el lugar.

“Posterior a los hechos, se hacen las verificaciones en cámara y se logra identificar un vehículo que participa de los hechos, el cual, gracias al seguimiento de cámaras, posteriormente se logra encontrar abandonado en el sector de la 30 en Medellín, pero adicional a eso se cuenta con videos y testimonios que muy seguramente ayudarán con el esclarecimiento del caso”, manifestó el secretario Ricardo Vásquez.

Según el funcionario, la víctima se dedicaba al comercio de ganado en la ciudad de Villavicencio, pero residía en Medellín.