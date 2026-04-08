En el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas se identifican de 33 cuerpos

San Carlos, Antioquia

En conmemoración al Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas el 9 de abril, La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, la Alcaldía de San Carlos y otras organizaciones y colectivos sociales realizará una intervención en el cementerio para convocar a familiares que aún buscan a sus cercanos desaparecidos en el marco del conflicto armado.

Se convoca abiertamente a las personas para que realicen la solicitud de búsqueda y muestra de ADN hasta el viernes 10 de abril de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. ya que se estará llevando a cabo la exhumación de 33 cuerpos no identificados CNI y que posiblemente estén ligados a violencias dentro del conflicto armado.

La UBPD llega con su tercera intervención en el cementerio del municipio del oriente antioqueño, Dairo Correa Gutiérrez, de la Unidad, manifiesta además lo novedoso de la intervención, en donde se hace de manera integral de la mano con antropólogos, médicos, odontólogos y criminalistas para intervenir las bóvedas.

Las muestras de ADN juegan un papel fundamental, pues en muchos de los casos, estas personas que participan en el proceso, realizaron la muestra meses atrás y ya cuentan con unas aproximaciones genéticas en el proceso dentro de las bases de la UBPD.

A través de la convocatoria, hay otras familias o cercanos que inician el proceso.

Desde la administración del municipio de San Carlos, la Secretaria de Gobierno, Alejandra Giraldo, reafirma la intervención en el cementerio como espacio para resignificar la memoria y enviar un mensaje a las familias buscadoras de que no están solas y que se continúa con la búsqueda de sus seres queridos desde la humanidad y el respeto.