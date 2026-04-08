Alexis Henríquez: “Esperamos recuperar estos puntos como visitantes”

La Copa Libertadores comenzó para el Deportes Tolima, pero no como el equipo y su cuerpo técnico querían. Un empate con mal sabor ante el Universitario de Perú que se llevó un muy buen punto del Manuel Murillo Toro.

Ante la ausencia por sanción del técnico Lucas González, el que lo reemplazó en la línea y en la rueda de prensa fue su asistente, Alexis Henríquez que analizó lo que pasó durante los 90 minutos y la dificultad que puso el rival.

También indicó que por momentos el equipo le gustó y que se jugó según lo planificado, pero que en otros, el equipo dejó jugar a Universitario y permitió que creara oportunidades de peligro.

Análisis del partido: “La intención siempre es proponer y ganar pero hoy no se pudo porque enfrente había un rival difícil, por momentos las cosas salieron bien, y en otros momentos el plan no salió”.

Universitario: “Independientemente del país que sea el equipo rival, siempre será difícil y hoy no fue la excepción porque todos quieren la gloria eterna”.

Empate en el MAMUT: “Esto está empezando, sí es cierto que empatamos en nuestra casa, pero esperamos recuperar los puntos como visitantes”.

El próximo partido del Deportes Tolima en la Copa Libertadores será ante Nacional de Montevideo en el estadio Gran Parque Central. Se jugará el 14 de abril a las 5:00 p.m.