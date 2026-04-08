Imponen sanción a Stark Smart Gym por información incompleta en sus promociones

La Superintendencia de Industria y Comercio multó a Stark Smart Gym con $285 millones por publicidad incompleta en la promoción “Plan semestre $499.000”, en el que no informaba la fecha de inicio ni las unidades disponibles.

Aunque la empresa argumentó que la información era suministrada a través de otros canales, como llamadas telefónicas o enlaces de compra, la SIC reiteró que cada pieza publicitaria debe ser suficiente y contener todas las condiciones relevantes de la oferta.

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También la entidad señaló que el gimnasio estableció contratos confusos, en los que no había claridad sobre devoluciones, cancelaciones ni congelamiento de planes.

Entre las cláusulas que para la SIC no eran claras están la “falta de claridad para la procedencia de devoluciones y sobre las consecuencias de la terminación del contrato y ambigüedad en las condiciones de suspensión o congelación de los planes”.

Esta decisión se suma a otras sanciones impuestas de manera reciente, a distintas empresas del sector de gimnasio por conductas similares, como Bodytech S.A. (Bodytech), Sporty City S.A.S. (Smart Fit Colombia), Health and Life Mechanic S.A.S. (Health & Life Gym) y The Club TM S.A.S. (PowerClub).

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En total, estas sanciones ascienden a $915.241.856, las cuales se encuentran en estudio en el marco de los recursos presentados por las investigadas.

En este momento cursan más de 144 demandas en contra de gimnasios, concentrándose gran parte de estas en acciones en contra de Smart Fit Colombia, Spinning Center GYM y Bodytech.