Millonaria multa a Rappi por entregas fallidas y falsas promesas del servicio ‘Turbo’

La Superintendencia de Industria y Comercio multó a Rappi con $4.003 por entregas en mal estado o fallidas, así como cobros no autorizados en la membresía Rappi Prime / Pro, publicidad engañosa del servicio ‘Turbo’ (en el que prometía entregas en 10 minutos y no cumplía), entre otros asuntos.

“En algunos productos ofrecidos en la página web y la aplicación móvil no se informó el precio por unidad de medida, lo cual limitó a los consumidores la posibilidad de comparar opciones y tomar decisiones de compra informadas”, aseguró la entidad.

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La SIC también afirmó que identificó cláusulas abusivas en los términos y condiciones que “limitaban derechos como la garantía legal y el derecho de retracto, generando un desequilibrio injustificado en perjuicio de los usuarios”.

En otro asunto, identificaron fallas en la calidad e idoneidad del sistema de atención de peticiones, quejas y reclamos, el cual no garantizó respuestas oportunas ni de fondo a los consumidores.

“En varios casos, las solicitudes no fueron recibidas, tramitadas o resueltas, pese a que los usuarios permanecían durante largos periodos en el chat”, afirmó.

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La SIC recordó que en los últimos cinco años, Rappi ha sido sancionada en tres ocasiones por infracciones al régimen de protección al consumidor. Dichas decisiones fueron confirmadas en las instancias de recurso. “Esta reincidencia fue un factor relevante para determinar la gravedad de las multas impuestas”, resaltó.