ICETEX y FODESEP lanzaron programa GRATUITO sobre inteligencia artificial y física: ¿Cómo aplicar?

El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX), en alianza con el Fondo de Desarrollo de la Educación Superior (FODESEP), abrió una nueva convocatoria académica que hace parte de la Misión Académica de Inteligencia Artificial, Innovación Tecnológica y Física Cuántica en la República Popular China.

Esta oferta de formación está dirigida a directivos de instituciones de educación superior colombianas afiliadas a FODESEP, como rectoras, rectores, vicerrectores y personal directivo-administrativo.

Si bien la fecha límite finaliza el pasado 7 de abril, con el fin de ampliar las oportunidades para todos los interesados en postularse, el plazo se extendió hasta el próximo 10 de abril de 2026 a las 5:00 de la tarde, y debe llevarse a cabo única y exclusivamente por medio de la plataforma oficial del ICETEX.

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¿Cómo se desarrollará el programa GRATUITO sobre inteligencia artificial y física del ICETEX?

Esta iniciativa se llevará a cabo durante 13 días, donde, según la entidad, habrá una agenda académica en Beijing, Shanghái, Hangzhou, Shenzhen y Hong Kong.

En dichos espacios, los postulantes tendrán la oportunidad de visitar diferentes universidades y empresas tecnológicas líderes en inteligencia artificial, computación cuántica, manufactura inteligente y ciudades inteligentes.

Esta estrategia, por medio de esta convocatoria, selecciona a 15 beneficiarios, donde la entidad cubrirá el 100% del valor del programa académico, incluyendo tiquetes aéreos Bogotá–China–Bogotá, hospedaje, alimentación, transporte interno, seguro médico y acompañamiento logístico durante toda la misión.

“Esta misión a China permitirá conocer avances en inteligencia artificial, tecnología y transformación digital para impulsar el desarrollo de las instituciones del país”, resaltó el presidente del ICETEX, Álvaro Urquijo Gómez.

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¿Cómo aplicar al programa GRATUITO sobre inteligencia artificial y física del ICETEX?

Le dejamos el paso a paso para poder aplicar para esta convocatoria académica ofrecida por el ICETEX y el FODESEP

Ingrese al portal web oficial del ICETEX www.icetex.gov.co

Seleccione en la parte superior la sección ‘ Becas ’ para después seleccionar la opción ‘ Becas para estudios en el exterior ’.

’ para después seleccionar la opción ‘ ’. Acceda al apartado de ‘ Programas especiales ’.

’. Dele click al segmento ‘Programas cofinanciados’.

Elija la oferta ‘Misión académica de Inteligencia Artificial, Innovación Tecnológica y Física Cuántica para Líderes de Educación Superior en la República Popular de China’

‘Misión académica de Inteligencia Artificial, Innovación Tecnológica y Física Cuántica para Líderes de Educación Superior en la República Popular de China’ Finalmente, en la parte inferior podrá postularse y seguir los pasos que le indica la entidad.

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“Durante la experiencia, los participantes asistirán a conferencias especializadas, visitas a universidades de referencia internacional y encuentros con empresas tecnológicas, con el propósito de fortalecer capacidades institucionales, promover la cooperación internacional y diseñar planes de multiplicación de conocimiento en sus instituciones”, mencionó la entidad.

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