Un muerto y un herido dejó intento de atraco en un local de Bello, Antioquia

Bello, Antioquia

Un hombre murió y otro resultó herido en medio de un intento de asalto en un establecimiento cercano al centro comercial Puerta del Norte del municipio de Bello, al norte del Valle de Aburrá.

Según el reporte oficial, el hecho violento ocurrió cuando dos hombres, de entre 30 y 35 años, habrían ingresado a un local de tatuajes donde se encontraba un ciudadano de 33 años apuntándole con un arma de fuego. En medio del forcejeo, la víctima logró desarmarlos, lo que obligó a los presuntos agresores a huir del sitio.

Minutos después, los mismos hombres regresaron al establecimiento en una motocicleta, al parecer con la intención de recuperar el arma, lo que produjo un intercambio de disparos. Como resultado del enfrentamiento, uno de los presuntos atacantes quedó herido y el otro murió a pocos metros del lugar.

“Los mismos sujetos regresan con la aparente intención de recuperar el arma, momento en el cual se presentan disparos en vía pública cuando los sujetos intentaban huir en una motocicleta. Uno de los hombres de 35 años resultó lesionado y fue trasladado a un centro asistencial, mientras que otro con edad estimada entre los 30 y 35 años fue hallado sin vida con una herida en el tórax”, detalló el teniente coronel Darwin Arango, oficial de Guarnición.

Inicio de investigaciones

Tras lo ocurrido, el ciudadano y víctima del intento de atraco, se presentó voluntariamente ante la estación de Policía de Bello y entregó el arma de fuego tipo pistola, junto con un proveedor y un supresor de sonido.

En coordinación con la Fiscalía General de la Nación, la Policía informó que adelanta las investigaciones para esclarecer el caso, que podría configurarse como legítima defensa.

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