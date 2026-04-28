¿Cuánto tiempo tarda el levantamiento de un embargo una vez se paga la deuda?: Expertos responden

En Colombia, el levantamiento de un embargo es la solicitud para liberar una cuenta o un bien cuando la causa del decomiso ya no existe. En el país, puede lograrse por pago total, acuerdo con el acreedor de la deuda, orden judicial o administrativa, o por demostrar que el dinero es inembargable, como lo son el salario y la pensión, entre otros.

¿Cuándo inicia el proceso de embargo en Colombia?

Cuando se adquiere una deuda con una persona, empresa, entidad, banco, etc. Y no se cancela el valor a deber en el tiempo acordado entre las partes; el acreedor puede acudir a instancias judiciales para solicitar el retorno del dinero.

En Colombia, a través de un embargo determinado por la justicia, se congelan los bienes del deudor, tales como cuentas bancarias y propiedades, hasta que sea cancelado el valor de la deuda total o parcial. Este proceso da inicio en el momento en que el acreedor se presenta ante un juez con un documento o soporte que demuestra la existencia y vigencia de la deuda, tales como pagaré, una sentencia o un contrato incumplido.

Este tipo de documentos, conocidos como títulos ejecutivos, son los que permiten dar inicio al proceso. De acuerdo al artículo 593 del Código General del Proceso, el juez puede decretar el embargo de bienes del deudor, siempre que se cumplan los requisitos legales y sea demostrable la deuda.

¿Cuánto tiempo dura el embargo de un bien o cuenta bancaria en Colombia?

Dependiendo del tipo y el valor de la deuda, la cantidad de trabajo que conlleve el proceso legal, la clase de bienes que se vayan a retener y la colaboración del deudor, entre otros factores, el trámite de un embargo puede tardar entre tres meses y más de un año. Sin embargo, durante este tiempo las partes pueden llegar a un acuerdo y así poner fin al procedimiento de forma anticipada.

En dado caso de que el proceso de embargo sea aprobado, los bienes decomisados pueden ser puestos en venta mediante una subasta pública para así reunir el dinero que el deudor debe al acreedor y cancelar la deuda. Si el dinero recolectado es mayor al valor de la deuda, la cantidad sobrante se le devuelve al dueño original de los bienes.

¿Cómo se puede solicitar el levantamiento de un embargo en Colombia?

Una vez el deudor cancela el valor total del dinero a deber al acreedor, se puede solicitar el levantamiento del embargo. Para esto, es necesario que se le sean enviados unos documentos específicos a la entidad que llevó a cabo el proceso.

En la mayoría de los casos, se solicita al deudor paz y salvo, comprobantes de pago, certificación de salario/pensión, extractos y copia del proceso. Según los expertos, un error común es cancelar el valor y no solicitar el levantamiento formal del proceso; si esto llega a suceder, dicho trámite seguirá activo para la entidad.

¿Cuánto tiempo tarda el levantamiento de un embargo por deuda en Colombia?

En el país, una vez se presentan los documentos ante la entidad correspondiente, el levantamiento del embargo puede verse reflejado entre 8 y 20 días hábiles después de aprobado el proceso.

Existen factores que pueden alargar el tiempo de respuesta del juzgado, tales como la carga del trabajo en la entidad, errores en la documentación, pruebas adicionales, disputas legales, entre otros aspectos. Ante esto, los expertos mencionan que es necesario que se realice un seguimiento permanente al proceso por las dos partes involucradas.

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