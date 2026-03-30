¿Cómo recibir dinero cotizado en pensión sin cumplir con semanas exigidas? Paso a paso y requisitos

En Colombia, no alcanzar con los requisitos para obtener la pensión no implica perder los aportes realizados durante varios años, pues el sistema pensional contempla alternativas para que las personas puedan recuperar el dinero, incluso si se cumple con el número de semanas exigidas.

Además, existen dos mecanismos principales que son: la devolución de saldos, en el caso de los fondos privados, y la indemnización sustitutiva, para quienes están afiliados al régimen público. Ambos buscan proteger los recursos de los trabajadores que no lograron pensionarse.

Le puede interesar: ¿Quiénes se pueden pensionar con 1.250 semanas en 2026? Colpensiones explica cambios y requisitos

¿En qué casos puede reclamar sus aportes?

La posibilidad de recuperar el dinero depende del régimen pensional al que pertenezca el afiliado. En términos generales, este derecho aplica cuando la persona llega a la edad de pensión, pero no cumple con los requisitos necesarios para recibir una mesada.

Por otro lado, también puede darse en situaciones como invalidez o fallecimiento, casos en los que los beneficiarios tienen la opción de reclamar los recursos acumulados.

Devolución de saldos en fondos privados de pensión

Las personas que están afiliadas al Régimen de Ahorro Individual, administrado por fondos privados, pueden solicitar la devolución de saldos si cumplen la edad de pensión, pero no reúnen el capital suficiente ni las semanas requeridas.

Esto ocurre, por ejemplo, cuando no se alcanzan las 1.150 semanas o cuando el ahorro acumulado no permite financiar una pensión de al menos un salario mínimo. En estos casos, el afiliado recibe el dinero ahorrado junto con los rendimientos generados.

Otras noticias: Herencia en Colombia: ¿Quién queda con los bienes de tío que no tuvo hijos? Código civil explicado

Indemnización sustitutiva en Colpensiones

En el régimen público, que es Colpensiones, no existe la figura de devolución de saldos. En su lugar, se reconoce la indemnización sustitutiva.

Este beneficio aplica para quienes cumplen la edad de pensión, 57 años para mujeres y 62 para hombres, pero no alcanzan las 1.300 semanas exigidas. En ese escenario, la entidad entrega un monto equivalente a los aportes realizados, ajustado según la normativa vigente.

Paso a paso para solicitar el dinero

El trámite para recuperar los aportes es sencillo, sin embargo, requiere cumplir con algunos pasos básicos:

Solicitar el formulario correspondiente en el fondo de pensiones o en Colpensiones.

Diligenciar la solicitud con la información requerida.

Reunir y anexar los documentos necesarios.

Radicar la petición de manera presencial o a través de canales digitales.

de manera presencial o a través de canales digitales. Esperar la respuesta y, en caso de aprobación, recibir el dinero.

Si la solicitud es rechazada, el afiliado puede pedir una revisión del caso para verificar si cumple con las condiciones.

Esta alternativa es especialmente útil para personas que tuvieron trayectorias laborales intermitentes y, pese a haber cotizado durante años, no lograron completar las semanas exigidas.

En estos casos, recuperar el dinero puede representar un respaldo económico importante, ya sea para emprender un proyecto, cubrir gastos o enfrentar la etapa de retiro con mayor tranquilidad.